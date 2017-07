Einsatz mit Polizeihubschrauber Tankstelleneinbrecher in Osnabrück flüchtig

Tankstelleneinbrecher in Osnabrück flüchtig MEC öffnen

Ein Hubschrauber der Polizei war im Bereich des Osnabrücker Stadtteils Widukindland im Einsatz. Symbolfoto: Hubert Dutschek

Osnabrück. Nach einem Tankstelleneinbruch in der Bremer Straße in Osnabrück konnte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag, 27. Juli, einen Täter festnehmen. Ein zweiter Täter ist noch flüchtig, teilt die Polizei mit.