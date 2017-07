Theoretisch jede Stelle zu besetzen Arbeitsagentur: Fachkräftestellen immer länger vakant

Osnabrück. Im ersten Teil der neuen Serie „Fachkräfte gesucht“ warnt die Chefin der Arbeitsagentur Osnabrück, Christiane Fern, vor einem zunehmenden Fachkräftemangel: „Wir stellen fest, dass sich offene Stellen für Fachkräfte immer schwieriger besetzen lassen. Die offenen Stellen bleiben zudem immer länger vakant.“

Zum Auftakt der Serie zum Fachkräftemangel kritisiert Fern die Akademisierung als Teil des Problems und fordert etwa die Einführung eines Notenschnitts an weiterführenden Schulen, mehr Geld für die Qualifizierung von Flüchtlingen und flexiblere Arbeitszeitmodelle für Mütter, um das große Potenzial der bislang nicht berufstätigen Frauen zu heben.

Nur theoretisch jede Stelle zu besetzen

Auf insgesamt 13.500 Arbeitslose kämen 5643 offene Stellen. Somit könnte rein theoretisch jede Stelle besetzt werden. „Das Problem ist, dass die Stellen oft nicht passgenau sind und die Arbeitslosen oft nicht die Qualifikation mitbringen, die diese Stellen erfordern“, skizziert Fern die Situation in Stadt und Landkreis Osnabrück.

Engpässe in Gastronomie, Metall- und Elektroindustrie, Gesundheitswesen, Logistik, IT-Bereich, Fertigungsbereich

Die Arbeitsagenturen versuchen zwar zu qualifizieren und die Arbeitslosen so auf das Anforderungsniveau zu bringen, doch das ist langwierig und kann das Problem aktuell nicht lösen: „Es gibt einige Branchen mit Engpässen. Diese liegen im Fertigungsbereich, in der Gastronomie, in der Metall- und Elektroindustrie, im Gesundheitswesen, im IT-Bereich und in der Logistik.“

( Weiterlesen: Dramatischer Fachkräftemangel im Handwerk in der Region)

1200 arbeitslose Jugendliche können Fachkräftemangel nicht lösen

In Stadt und Landkreis gibt es rund 1200 arbeitslose Jugendliche. Damit sind neun Prozent aller Arbeitslosen Jugendliche unter 25 Jahren. Das entspricht einer Jugendarbeitslosigkeit von 3,4 Prozent. „Viele davon warten auf einen Studienplatz, manche werden nach der Ausbildung nicht übernommen. Unter anderem um diese Zielgruppe kümmert sich dann die Jugendberufsagentur“, erläutert Fern und verweist darauf, dass etwa die Hälfte der arbeitslosen Jugendlichen keine abgeschlossene Berufsausbildung hat.

„Auch die Akademisierung manifestiert sich im Fachkräftemangel“

Die Chefin der Arbeitsagentur betont: „Ein Teil des Problems ist, dass viele Jugendliche lieber in die weiterführenden Schulen als in eine Ausbildung gehen. Die Akademisierung hat auch in Osnabrück Einzug gefunden und manifestiert sich zu einem gewissen Teil im Fachkräftemangel.“ So sei vielen gar nicht klar, dass sie oft als Meister im Laufe ihres Erwerbslebens mehr verdienen können als ein Akademiker. Die 57-Jährige erinnert sich: „Während an den Realschulen vor 20 Jahren noch ganze Klassen in Ausbildung gegangen sind, sind es heutzutage vielleicht noch ein Drittel.“

( Weiterlesen: Fachkräftemangel wird Problem für Region Osnabrück)

Fern fordert gewissen Notenschnitt für weiterführende Schulen

Sie hält es für sinnvoll, „an weiterführenden Schulen einen gewissen Notenschnitt einzuführen. Mitunter gilt eine Ausbildung nur als letzter Ausweg, weil der Notenschnitt nicht für ein Studium reicht.“ In den vergangenen zehn Jahren habe ein Umdenken stattgefunden. Fern konstatiert: „Man wird ihm nicht mehr Herr. Die Politik ist gefragt, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten – sei es mit dem Berufsabitur, wie es das Handwerk vorschlägt, oder mit anderen Mitteln.“

Folge des Fachkräftemangels: Unternehmen rekrutieren direkt an Schulen

Eine Folge des Fachkräftemangels sei auch, dass Stellen für das kommende Jahr immer früher ausgeschrieben werden, Auswahlprozesse immer früher beginnen und der Bedarf immer größer wird. Fern beschreibt die Entwicklung: „Oft findet die Rekrutierung der Unternehmen direkt an den Schulen statt. Die Betriebe schließen Kooperationsverträge mit Schulen, üben mit Jugendlichen Vorstellungsgespräche und versuchen dabei natürlich, die besten Schüler direkt für sich zu gewinnen.“

„Heute bewirbt sich der Arbeitgeber beim Jugendlichen“

Die Situation des Arbeitgebers ist heutzutage dementsprechend nicht mehr so komfortabel, dass er sich zurücklehnen und unter Dutzenden Bewerbungen auswählen kann: „Das Bild hat sich gewandelt. Früher hat sich der Jugendliche beim Arbeitgeber beworben, heute bewirbt sich der Arbeitgeber beim Jugendlichen“, beschreibt Fern.

Betriebe zahlen Fahrtkosten und sponsern Führerschein

Der demografische Wandel werde noch zusätzlich dazu beitragen, dass diese Entwicklung sich künftig weiter zuspitzen werde und sich Unternehmen immer mehr einfallen lassen müssen, um leistungsstarke Jugendliche für sich zu gewinnen. Bereits heute gebe es Arbeitgeber, die sich viele Anreize einfallen, die Fahrtkosten zum Betrieb übernehmen oder den Führerschein sponsern.

Frauen bergen großes Potenzial

Auch die bislang nicht berufstätigen Frauen bergen ein großes Potenzial. Allerdings sieht Fern Probleme, dieses zu heben: „Viele Alleinerziehende können nicht vermittelt werden, weil sich die Kinderbetreuung nicht regeln lässt.“ Daher werde die Arbeitsagentur jetzt Betriebe auszeichnen, die trotz großer Herausforderungen eine Ausbildung ermöglicht haben. Vorbildlich sei, Alleinerziehenden etwa eine Teilzeitausbildung und eine besondere Ausbildungsbegleitung zu ermöglichen.

Berufsberater der Arbeitsagentur starten bereits im achten Schuljahr

Die Arbeitsagentur reagiert auf den Fachkräftemangel, indem sie mit der Berufsorientierung in den Schulen im kommenden Schuljahr noch früher beginnt. Berufsberater gehen künftig nicht mehr nur im neunten und zehnten Schuljahr, sondern bereits im achten Schuljahr in die Klassen. Die Arbeitsagentur will ein Bewusstsein dafür schaffen, wie vielfältig die Ausbildungsberufe sind, noch mehr aufklären und die Eltern auch bei Elternsprechtagen oder Elternabenden informieren. Im kommenden Jahr könnte die Jugendberufsagentur laut Fern zudem ein Sommercamp anbieten, um mehr Jugendliche für die Ausbildung zu gewinnen.

Zuwanderung zur Lösung des Fachkräftemangels

Mittel- und langfristig glaubt Fern, dass auch die Zuwanderung zur Lösung des Fachkräftemangels beitragen kann. Bis es soweit ist, werde es aber sicherlich noch fünf bis zehn Jahre dauern. Aktuell sind 3507 Ausländer arbeitslos. Das entspricht etwa einem Viertel aller Arbeitslosen in Stadt und Landkreis Osnabrück. „Das größte Problem ist aber nach wie vor die Sprache. Die Sprach- und Integrationskurse müssen so schnell wie möglich angeboten werden, um die Migranten und Flüchtlinge nach ihrer Ankunft nicht zu demotivieren.“

Langer Weg zur Qualifizierung

Bis es zur nachhaltigen Qualifizierung kommt, ist es ein langer Weg. Die „Sprint-Dual-Klassen“ genannten Sprach- und Integrationsklassen sind Fern zufolge bereits ein guter Ansatz: „Zuletzt sind so von 27 Flüchtlingen 17 in Ausbildung gebracht worden. Es könnten bis zum Ausbildungsbeginn sogar noch mehr werden.“

( Weiterlesen: Sprachförderung: So werden Flüchtlinge in den Osnabrücker Alltag integriert)

Allerdings sind Beispiele wie diese noch die Ausnahme. „Der größte Anteil der Flüchtlinge, die in unseren Agenturbezirk kommen, hat leider keine nennenswerten formalen Qualifikationen und so gut wie keine Deutschkenntnisse“, weiß Fern und fordert: „Es muss noch mehr Geld in die Weiterqualifizierung von Zuwanderern investiert werden. Nicht wenige der Flüchtlinge sind Analphabeten. Diese warten deutlich zu lange auf einen Sprachkurs.“