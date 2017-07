IC-Strecke Emden – Köln Züge zwischen Münster und Rheine über Osnabrück umgeleitet

Wegen Arbeiten an Bahnübergängen an zwei Wochenende im August können keine Züge zwischen Münster Zentrum Nord und Greven fahren. Foto: picture alliance/dpa

Osnabrück. Wegen Arbeiten an Bahnübergängen an zwei Wochenenden im August können keine Züge zwischen Münster Zentrum Nord und Greven fahren. Die IC-Züge von Emden nach Köln werden in beide Richtungen zwischen Münster und Rheine über Osnabrück umgeleitet.