„Zauber von OS“ – Eine Marke für sich Unverwechselbares Markenzeichen der Osnabrücker-Szene

Osnabrück. Seit rund dreieinhalb Jahren geht der „Zauber von OS“ an der Dammstraße eigene Gastro-Wege. Wo andere in der Szene auf „Happy Hour“, Specials oder Menüs setzen, macht Adrien Renauldon sein Ding. Der 31-Jährige experimentiert gerne und hat zum Beispiel früh vegane Angebote oder Craftbeer auf der Karte gehabt. Auch der Außenbereich des Zauber hat etwas von dem Unverwechselbar-Charme.

Das Innenleben bietet statt modernem postindustriellen Touch und coolem Beleuchtungskonzept ein kunterbuntes Patchwork aus Sesseln, Couch sowie eigentlich aus der Mode gekommenen Leuchten oder historischen Emaille-Schildern an den Wänden. Die im letzten Jahr entstandene und im Frühjahr dann noch einmal überarbeitete Außenzone ist ein Mix aus Lounge und Biergarten. Rund 45 Gäste finden hier Platz, was ungefähr der Hälfte der Drinnen-Kapazität entspricht.

Mix aus Lounge und Biergarten

„Wir wollen, dass sich hier sowohl diejenigen wohlfühlen, die es chillig lieben, als auch Leute, die einfach in größerer Runde zusammensitzen wollen“, erläutert Renauldon die „Zauber“-Variante, die für besonderes Flair sorgt. Denn hier rücken plötzlich Gäste auf der Biergartenbank zusammen, damit sie draußen ein sonniges Plätzchen finden, die sonst eher ein zu großes Ego haben, als sich normalerweise zu anderen an den Tisch zu gesellen.

Aber für die Gastro-Adresse am Kulturhof Dammstraße gehört das zum Markenzeichen. Hier ist vieles anders als in anderen Lokalen: Es gibt zum Beispiel keinen festen Vertrag mit einer Brauerei, da dies in der Regel bis zu den Softdrinks die Markenvielfalt einschränkt und auch Auswirkungen bei der Lokalgestaltung hat. „Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach kein gelernter Gastronom bin“, erklärt der aus Hannover stammende Allrounder seine Offenheit für neue Trends.

Das spiegeln auch die bisherigen Lebensstationen des ursprünglich aus Hannover stammenden 31-Jährigen wider. Renauldon liebt es, selbständig zu sein und die Kontrolle zu behalten. Er hat schon im Medienbereich gearbeitet, wo er unter anderem am Set der zweiten Weißensee“-Staffel der ARD in der Produktionsleitung im Einsatz war, oder Software-Programme geschrieben.

„Wir sind eigentlich eine Burger-Bar“, stellt er zum Gastro-Konzept heraus, aber „soweit möglich wird alles selber gemacht“ beziehungsweise auf eine eigene Note wert gelegt. Aus dem Bierhahn sollen spätestens am Jahresende ein „eigenes, in der Nähe von Hannover gebrautes Bier“sowie ein „Pale Ale“ kommen, bei den Cocktails stehen neben den Klassikern spezielle Mischungen auf der Karte, und auch beim Preis wird anders als üblich kalkuliert. Der Betreiber: „Natürlich muss am Ende der Umsatz stimmen, aber das ist am Ende nur der Fall, wenn auch die Qualität und die Atmosphäre im Laden stimmen.“

Craftbeer-Auswahl

Da steht das „Zauber“ zum Beispiel für Craftbeer-Auswahl – handwerklich gebraute Spezialitätenbiere, die sich vom bitteren Pils durch ein stark hopfenbetontes und oftmals fruchtiges Geschmacksbild unterscheiden. Vor allem die Aroma-Mischungen zumeist kleinerer Brauereien sind hier der Renner. Hier bietet Renauldon mit seinem Team regelmäßig „Tastings“ an und hat vor einem Jahr mit der Eröffnung der Craftbeer-Verkaufsstelle „Hopsession“ in der Heger Straße das Betätigungsfeld erweitert.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, lautet ein bekannter Satz aus einem Gedicht von Hermann Hesse – das „Zauber von OS“ setzt auf Frische und immer neue Aufbrüche, damit der Charme von Dauer ist und sich nicht Gewohnheit einschleicht.