Die lustige Apokalypse Dietmar Wischmeyer im Oktober in der Osnabrück-Halle

Abrechnen mit der Wohlstandsgesellschaft wird Dietmar Wischmeyer am 28. Oktober in Osnabrück. Foto: Mareike Mattlage

Osnabrück. Die „Vorspeise zum jüngsten Gericht“ serviert Dietmar Wischmeyer am 28. Oktober in der Osnabrück-Halle. Der Komiker will kein apokalyptisches Mahl kredenzen, sondern „ein Sittenbild der Gegenwart als wohligen Grusel vor dem, was kommt“ zeichnen.