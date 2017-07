Neun weiß-schwarze Hundebabys Seltene Neufundländer-Welpen in Osnabrück geboren

ansk Osnabrück. Neun Neufundländer-Welpen sind in Osnabrück-Atter geboren. Das weiß-schwarze Fell ist für Neufundländer in Deutschland sehr selten.

36 kleine Pfoten tapsen durch den Garten von Züchterin Ilona Kroos. Sieben Wochen alt sind die Welpen jetzt. Für die Neufundländer-Hündin Delia war es der erste Wurf. Die Züchterin Ilona Kroos hatte die zweijährige Neufundländer-Mutter Delia aus Nord-Dakota importiert. Der Hündin geht es gut, auch die Kleinen wirken gesund. Die tierärztliche Untersuchung steht ihnen aber noch bevor. Dort werden sie auch gechipt und geimpft. Die Welpen hatten ein Startgewicht von 600 bis 800 Gramm. Nun wiegen sie schon sieben Kilogramm. Ausgewachsen sind die Hündinnen circa 55 Kilo schwer, Rüden etwa 70 Kilogramm.

Spielen, Essen, Schlafen

In dem Wurf gibt es vier Rüden und fünf Hündinnen. Bei „Be My Teddybear“, „Beauty Girl“ und ihren Geschwistern dreht sich jetzt alles ums Spielen, Essen und Schlafen. „Die halten ganz schön auf Trab“, erzählt Ilona Kroos. Der 24-jährige Sohn Kay Kroos ergänzt: „In den ersten Tagen braucht man keinen Fernseher.“ Für die Züchterin ist die Geburt eines Wurfs immer wieder etwas Neues und Besonderes. Die Welpen brauchen am Tag fünf Futtereinheiten. Den größten Teil des Tages verbringt die Familie jedoch damit die Welpen zu knuddeln und zu bürsten. Aber das nimmt die ganze Familie gerne in Kauf: „Ein Hund ist ein Familienmitglied, deswegen guckt man sich auch besonders die neuen Besitzer an“, erzählt Kay Kroos. Sieben der Welpen sind schon vergeben. Der Rüde „Black Hole Sun“ tritt sogar die Reise nach Nord-Dakota an. Dort bekommen ihn die ehemaligen Züchter von Mama Delia.

Jeder hat seinen ganz eigenen Charakter

Bis zur vierten Woche waren die Welpen noch im Haus. Hündin Delia, die mit vollem Namen „Bydands White Native American Delia“ heißt, ist ihnen nicht von der Seite gewichen. Inzwischen lässt sie die Welpen jedoch auch mal in Ruhe und beansprucht ihren Freiraum. Diese spielen jetzt im Garten, knabbern an Papprollen und zerfetzen Zeitungen. Auch bilden sich schon die unterschiedlichen Charakterzüge der einzelnen Vierbeiner heraus: Während „Be My Baby“ ziemlich frech ist und gerne im Mittelpunkt steht, hält sich „Big John“ eher zurück und geht kleinen Auseinandersetzungen aus dem Weg. Grundsätzlich gelten Neufundländer als sehr ruhige, sanftmütige Tiere, die sich gut mit anderen Tieren verstehen.

Die meisten Neufundländer haben schwarzes oder braunes Fell. Laut Ilona Kroos haben 99 Prozent der Neufundländer in Deutschland diese Farbgebung. Das ist auch der Grund dafür, warum die Züchterin Hündin Delia extra aus Amerika importiert hatte. Ob die einzelnen Hunde auch Zuchthunde werden können, stellt sich erst im Alter von 18 Monaten heraus. Wenn die kleinen Neufundländer zehn Wochen alt sind, werden sie von Ilona Kroos an ihre neuen Halter abgegeben. Diesem Moment blickt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.