Erste Auslandsniederlassung KiKxxl gründet Tochtergesellschaft im Kosovo

Osnabrück/Prishtina. Die Hauptstadt des Kosovo, Prishtina, wird Sitz einer Tochtergesellschaft der KiKxxl Holding GmbH. Der Osnabrücker Kommunikationsdienstleister übernimmt die Mehrheitsanteile am kosovarischen Unternehmen evroenergie. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

„Dieses Joint Venture ist unser erster großer Schritt in Richtung Internationalisierung“, wird KiKxxl-Geschäftsführer Andreas Kremer in einer Mitteilung zitiert. Damit sei die Voraussetzung geschaffen, internationale Projekte zu gewinnen und durchzuführen. Ein international agierendes Fernreisebusunternehmen sei bereits Kunde geworden. Immer mehr Aufträge müssten in diversen Fremdsprachen abgewickelt werden. So werde zum Beispiel für das Fernreisebusunternehmen die Kundenkommunikation in deutscher, französischer und dänischer Sprache erwartet.

Viele Fremdsprachen

Mit Start des Joint Ventures werden an dem Standort Prishtina 40 Mitarbeiter beschäftigt. Bis Herbst dieses Jahres soll der Mitarbeiterstamm auf etwa 70 Kundenberater ausgebaut werden. In 2018 sollen bereits 120 Mitarbeiter hier beschäftigt sein. „Mit unserem Partner evroenergie arbeiten wir bereits seit vier Jahren in verschiedenen Projekten für diverse Fremdsprachen erfolgreich zusammen“, sagt der Senior-Projektleiter und Hauptverantwortliche für den Standort, Thomas Mewes.

„KiKxxl ist in der Vergangenheit jedes Jahr um durchschnittlich 30 Prozent gewachsen. Dieses Wachstum hält weiterhin an und erforderte die Eröffnung eines weiteren Standortes, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“, so Kremer. Neben dem Hauptsitz in Osnabrück unterhält der Kommunikationsdienstleister Standorte in Bremen, Dortmund und Bochum und nun durch den Sitz der Tochtergesellschaft der KiKxxl Holding GmbH in Prishtina den ersten ausländischen Standort. Seit der Gründung im Jahr 1999 mit zwei Mitarbeitern beschäftigt KiKxxl dieses Jahr zum 18-jährigen Jubiläum über 1800 Mitarbeiter.