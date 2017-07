Mit dem Finger auf dem Boost-Button Ferientrainingscamp auf der E-Kart-Bahn im Nettedrom

Nachwuchs-Rennfahrer unter sich: Zum Trainingscamp hatten sich nur Jungen angemeldet. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Zwei Tage lang hatten zwölf Jungen zwischen 10 und 13 Jahren die E-Kart-Bahn am Osnabrücker Nettebad fast ganz für sich allein: In einem Ferientrainingscamp der Stadtwerke erhielten sie ein professionelles Fahrtraining. Die besten von ihnen durften am Ende in den „Erwachsenen-Modus“ wechseln.