Engste Vertraute entlasten Ärztekammer Osnabrück informiert über neue Patientenverfügung

Osnabrück. Die Bezirksstelle Osnabrück der Ärztekammer bietet mit einer grundlegend neu gestalteten Patientenverfügung Hilfestellung in schwierigen Situationen.

„Wer denkt schon gern an einen plötzlichen Unfall oder an das eigene Sterben sowie daran, ob und welche lebenserhaltenden Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn man selbst nicht mehr darüber bestimmen kann“, fragt Dr. Gisbert Voigt, Vorsitzender der Bezirksstelle Osnabrück der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN). Ab sofort bietet die ÄKN mit einer grundlegend neu gestalteten Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht Hilfestellung für solche Situationen.

„Mit dieser Vorlage kann jeder rechtsverbindlich bereits vorsorglich seine Behandlungswünsche niederlegen und Angehörige oder andere Vertrauenspersonen dazu bevollmächtigen, in seinem Sinne zu entscheiden“, erläutert Voigt: „Wer für den Notfall vorsorgt, nimmt seinen engsten Vertrauten die Last von den Schultern. Auch dann, wenn der Patient seinen Willen nicht mehr mitteilen kann, müssen medizinische Maßnahmen und Entscheidungen stets in seinem Sinne getroffen werden.“ Mithilfe der Patientenverfügung könne der Wille schon vor Eintritt der konkreten Behandlungssituation verbindlich festgelegt werden.

Beratungsgespräch

Von anderen verfügbaren Mustern hebt sich die neue Patientenverfügung der Ärztekammer Niedersachsen durch zwei Besonderheiten ab: Jeder Erklärung sollte ein Beratungsgespräch mit dem Arzt des Vertrauens vorausgegangen sein. Das soll für alle Beteiligten die Gewissheit schaffen, dass die betroffene Person beim Abfassen der Erklärung die medizinischen Möglichkeiten kannte und sich über die Konsequenzen der eigenen Entscheidung im Klaren war. Eine Kopie der Patientenverfügung sollte auch stets bei dem Arzt des Vertrauens hinterlegt sein. Dieser kann Auskunftsperson sein, falls Unklarheiten über den Willen des Patienten oder die Reichweite der Verfügung bestehen. Der Patientenverfügung beigefügt sind zwei Kärtchen für das Portemonnaie oder die Brieftasche, mithilfe derer der Patient auf seine Patientenverfügung hinweisen und deren schnellstmögliche Berücksichtigung sicherstellen kann.

Gerichtliche Anordnung einer Betreuung vermeiden

Die Vorsorgevollmacht hat zum Ziel, die gerichtliche Anordnung einer Betreuung zu vermeiden. Voigt: „Patienten sollten beachten, dass auch Ehe- oder Lebenspartner nach gegenwärtiger Rechtslage nicht ohne eine Vollmacht für sie handeln können. Eine Vorsorgevollmacht kann entweder für einzelne Teilbereiche oder aber vollumfänglich ausgestellt werden und damit beispielsweise auch die Vermögenssorge umfassen. In jedem Fall bedarf es jedoch der ausdrücklichen Klarstellung, dass sich die Vollmacht auf medizinische Maßnahmen erstrecken soll.“

Wichtigste Situationen im Klinikalltag

Der Vorsitzende hebt die konkreteren Regelungsmöglichkeiten der neuen Patientenverfügung hervor: „Wir geben den Menschen eine kompetente Hilfestellung. Wir haben unsere Verfügung an die aktuellen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Patientenverfügung angepasst. Außerdem berücksichtigt unser Muster die wichtigsten Situationen im Klinikalltag, bei denen sich die Frage der Fortführung der Therapie, einer weiteren Behandlungsmaßnahme oder des Behandlungsabbruchs stellt.“

Ärzte des Vertrauens

Bei der Aufnahme eigener Formulierungen sollte jeder bedenken, dass die geschilderten Situationen nicht nur im höheren Alter eintreten, sondern vielmehr auch jüngere Menschen etwa nach einem Unfall betreffen könnten. Jeder müsse daher gut abwägen und genau prüfen, auf welche ärztlichen Maßnahmen er persönlich in welchen bestimmten Lebenssituationen verzichten möchte, so Voigt. Ärzte des Vertrauens seien für Patienten gute Ansprechpartner bei der eigenen Entscheidungsfindung. Neben der Festlegung der Behandlungswünsche sieht die neue Patientenverfügung der ÄKN auch eine Erklärung zu der möglicherweise nach dem Tod in Frage kommenden Organ- oder Gewebespende vor.