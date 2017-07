Ingo Hannemann geht Technik-Chef der Stadtwerke wechselt nach Hamburg

Osnabrück. Ingo Hannemann, Technischer Leiter der Stadtwerke Osnabrück, wechselt 2018 an die Spitze der Hamburger Wasserversorgung und Stadtentwässerung.

Der 47-Jährige ist seit sieben Jahren Leiter des Geschäftsbereichs Technik-Energie-Wasser-Abwasser bei den Stadtwerken Osnabrück. Zuvor war er in mehreren verantwortlichen Positionen in der Versorgungsbranche tätig, unter anderem innerhalb der MVV-Energie-Gruppe in Mannheim. „Nach über 20 Jahren im technischen Bereich möchte ich Gesamtverantwortung übernehmen“, sagte Hannemann unserer Redaktion. Er wird ab 1. Januar 2018 zusammen mit Nathalie Leroy die Geschäftsführung des Konzerns Hamburg Wasser bilden. Der Konzern besteht aus dem Wasserwerk und der Stadtentwässerung. Hannemann übernimmt das Technik-Ressort, seine Kollegin, die zugleich Sprecherin der Geschäftsführung ist, leitet den kaufmännischen Bereich.

Chef von 2000 Mitarbeitern

„Wir haben mit Ingo Hannemann eine Führungspersönlichkeit gefunden, die nicht nur langjährige Erfahrung in der öffentlichen Daseinsvorsorge mitbringt, sondern auch eine umfassende technische Expertise in den Bereichen Wasser, Abwasser und Energie“, wird Jens Kerstan, Senator und Aufsichtsratsvorsitzender, in einer Pressemitteilung von Hamburg Wasser zitiert. „Wir erhoffen uns von ihm Impulse, um die Daseinsvorsorge Hamburgs weiter gut aufzustellen und auszubauen.“ Hannemann hat bei den Stadtwerken Osnabrück Klärwerke und Wasserwerk organisatorisch zusammengelegt. Vergleichbares soll er offenbar auch in Hamburg umsetzen.

Hamburg Wasser beschäftigt 2000 Mitarbeiter und setzte 2016 rund 600 Millionen Euro um. Hannemann übernimmt den Posten von Michael Beckereit, der im Alter von 67 Jahren in den Ruhestand geht. Hannemann ist verheiratet und Vater zweier Kinder. „Wir sind hier in Osnabrück richtig heimisch geworden, aber werden wohl früher oder später nach Hamburg umziehen“, sagt Hannemann.