Studio 52 startet am Freitag Neues Modegeschäft eröffnet in der Osnabrücker Krahnstraße

Neues Modegeschäft eröffnet in der Osnabrücker Krahnstraße

Am Freitag eröffnet in der Osnabrücker Innenstadt das Modegeschäft „Studio 52“, mit dem Inhaberin Petra Paulsmeyer vor allem weibliches Publikum ab 30 ansprechen möchte. Foto: Sebastian Philipp

Osnabrück. Am Freitag eröffnet in der Osnabrücker Innenstadt das Modegeschäft „Studio 52“, mit dem Inhaberin Petra Paulsmeyer vor allem weibliches Publikum ab 30 ansprechen möchte. Doch Mode soll nicht die alleinige Hauptrolle in der Krahnstraße 52 spielen.

Paulsmeyer ist in der Krahnstraße keine Unbekannte: Seit sechs Jahren führt die Osnabrückerin den Modeladen „von Pauli“ – schräg gegenüber ihres neuen Geschäfts, das am Freitag und Samstag mit Sektempfang und speziellen Angeboten eröffnet wird. Während im Stammgeschäft weiterhin gehobene Frauenkleidung angeboten wird, soll das Studio 52 etwas jünger und preiswerter daherkommen.Das spiegelt sich auch im schlicht aber schick gehaltenen Design des knapp 80 Quadratmeter großen Lokals wider. Vormieter war das Fachgeschäft „Schöner anziehen“, das im Frühjahr die Türen schloss. (Weiterlesen: Es tut sich etwas in der Osnabrücker Krahnstraße) Paulsmeyer will mit der Neueröffnung eine Lücke schließen, die unter anderem durch das Aus für das Modegeschäft Andante entstanden ist. „Wir setzen auf professionelle Beratung. Die Mitarbeiterinnen sind regelmäßig auf Messen unterwegs, um individuelle Angebote für unsere Kunden zusammenzustellen“, sagt Paulsmeyer, die mit ihrem Konzept auch einen Gegenpol zum Onlinehandel schaffen will. „Das Einkaufserlebnis, das wir unseren Kunden bieten wollen, gibt es am Computer nicht.“ Neben Mode soll auch Kultur eine Rolle im Studio 52 spielen. Paulsmeyer und ihre Mitarbeiterinnen Anna Gresshake und Betty Nikolaus wollen in Zukunft Lesungen und kleinere Konzerte veranstalten.