Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Wir haben die Flohmarkttermine für das kommende Wochenende am 29. und 30. Juli 2017.

Die Flohmärkte in Stadt und Landkreis Osnabrück sowie im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 29. Juli 2017

Flohmarkt an der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag auf dem Trödelmarkt an der Halle Gartlage von 8 bis 16 Uhr nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 30. Juli 2017

Malteser-Flohmarkt in Hagen: Traditionell zum Ende der Sommerferien veranstalten die Malteser Hagen ihren Flohmarkt rund um die Mariä-Himmelfahrtskirche in Gellenbeck. Zahlreiche Stände laden von 11 bis 17 Uhr zum Bummeln ein.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 30. Juli 2017

Trödelmarkt in Haren: Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Haren, Brinkerweg 1-3, kann von 11 bis 18 Uhr gefeilscht und gehandelt werden.

Flohmarkt in Fresenburg: Am Haus Rüschen findet von 14 bis 18 Uhr ein Sommerferienflohmarkt statt.

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!