Eintritt ist frei Bielefelder Heimat-Tiergarten zeigt europäische Arten

Possierliche Gesellen: Man muss nicht in die Alpen fahren, um ein Murmeltier zu beobachten. Foto: Nina Strakeljahn

Bielefeld. Wer in den Alpen wandert, kann dort mit viel Glück ein Murmeltier entdecken. Doch so weit muss man gar nicht fahren, um die kleinen Tiere zu beobachten. Im Heimat-Tierpark Olderdissen in Bielefeld sind sie eine von 90 Tierarten.