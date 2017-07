Tricks für das Kartenspiel Taktikseminar für Pokerspieler in Osnabrück

Osnabrück. Das Gaming Institute, nach eigenen Angaben Deutschlands größte Live-Pokerschule, bietet im Oktober in Osnabrück ein Taktikseminar für das Kartenspiel an.

Das Seminar eignet sich laut Mitteilung für Teilnehmer, die schon erste Erfahrung gesammelt haben und nun die Feinheiten des Kartenspiels kennenlernen möchten. Bei dem fünfstündigen Taktik-Workshop werden die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und erste taktische Tricks vermittelt. Die Teilnahmegebühr beträgt 100 Euro.

„Es geht nicht ansatzweise darum, ein Spiel um ,das schnelle Geld‘ zu erlernen, sondern sich einer Denksportart anzunähern, die neben mathematischen und psychologischen Aspekten vor allem soziale Strukturen und Komponenten fördert“, wird Gaming-Institute-Gründer Stephan Kalhamer in der Mitteilung zitiert. Der Diplom-Mathematiker und Pokercoach tritt unter anderem als Redner vor Führungskräften auf und gibt Workshops zum Thema „Entscheiden im Ungewissen“.

Für das Taktikseminar am 15. Oktober ab 13.30 Uhr in Osnabrück sind aktuell noch Plätze verfügbar. Veranstaltungsort ist die German Poker Days Lounge an der Lüstringer Straße 14 in Osnabrück. Informationen und Anmeldung unter www.gaming-institute.de oder per E-Mail an office@kalhamer.de.