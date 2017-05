Deutliches Wachstum angepeilt Bürgerstiftung Osnabrück will Kinder in Bewegung bringen

Bürgerstiftung Osnabrück will Kinder in Bewegung bringen MEC öffnen

Im stilvollen Ambiente des Rittergutes Osthoff trat der neue Stiftungsrat der Bürgerstiftung Osnabrück Amt und Arbeit an. Foto: Petra Ropers

Osnabrück . Hinter ihr liegt ein arbeitsreiches Jahr. Und die Ziele für das kommende sind erneut hochgesteckt: Die Bürgerstiftung Osnabrück will bewegen und in Bewegung bringen. Ihre Stifter informierte sie jetzt auf dem Gut Osthoff in Harderberg über Projekte und Pläne.