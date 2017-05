Kundgebung vor entscheidender Ratssitzung Ratsfraktionen versammeln sich vor dem Osnabrücker Rathaus

Osnabrück. Vor der möglicherweise entscheidenden Ratssitzung zum Thema Neumarktsperrung am Dienstagabend wollen die Fraktionen nochmals für ihren Standpunkt werben – in Form von Kundgebungen vor dem Rathaus.

Konkret will die Regenbogenkoalition aus SPD, Grünen, FDP, Linken, UWG und Piraten am heutigen Dienstag die Sperrung des Neumarkts für den Autoverkehr endgültig beschließen. Ein weiterer Antrag der Regenbogler behandelt die Sicherstellung der Autofreiheit bei der geplanten Platzgestaltung des Neumarkts. Sämtliche Planungen und Ausschreibungen sollen so angelegt werden, dass eine Mitnutzung durch den Autoverkehr „nicht möglich oder weitgehend ausgeschlossen ist“, heißt es in dem Antrag. Die Grünen haben am Montagabend zu einem „Flashmob“ vor dem Rathaus aufgerufen. Dem Vernehmen nach werden dabei auch Vertreter der anderen Regenbogenfraktionen teilnehmen. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Kundgebung gegen die Neumarktsperrung

Die Neumarktsperrung verhindern wollen dagegen der Bund Osnabrücker Bürger (BOB) und die CDU. Erstere hat via Facebook ebenfalls zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen, die um 16.45 Uhr beginnt. „Wer der Meinung ist, dass der Neumarkt weiter „auf“ bleiben solle, ist gerne mit uns willkommen, dagegen zu halten“, heißt es in dem Aufruf im Sozialen Netzwerk. Unterdessen will Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) um 13 Uhr in einer Pressekonferenz seine Position zum Neumarkt-Umbau erläutern.

Mammutsitzung des Rates

Den Ratsmitgliedern dürfte eine Mammutsitzung bevorstehen, die Liste der Tagesordnungspunkte ist lang wie selten. Neben dem Thema Neumarkt haben die Politiker auch über andere wichtige Dinge zu entscheiden. So will die Stadt einen Pflegestützpunkt schaffen, der Pflegebedürftigen und deren Angehörigen als Anlauf- und Beratungsstelle dienen soll. Ebenfalls zur Abstimmung steht die Neustrukturierung des Ordnungsdienstes, die Erhöhung der Hundesteuer und die Änderung von Straßennamen.