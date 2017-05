Verfilmung von Ruge-Roman Osnabrücker Schauspieler Stefan Haschke spielt in Kinofilm

Stefan Haschke als Falk (vorn) und Janosch Schulte als Ernst in Lessings „Ernst und Falk“, inszeniert am Theater Osnabrück. Foto: Uwe Lewandowski

Osnabrück. In Matti Geschonneks Film „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ nach dem gleichnamigen Roman von Eugen Ruge spielt der Osnabrücker Schauspieler Stefan Haschke mit. Der Film läuft an diesem Donnerstag, 1. Juni, in den Kinos an.