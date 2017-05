Mit „Tatort“-Star Behrendt Ranzen-Aktion des Osnabrücker Vereins „Wir starten gleich“

Osnabrück. Für den bekannten Schauspieler Klaus J. Behrendt („Tatort“) ist die Reise nach Osnabrück mittlerweile Routine. Der Fernsehstar und das Team des Vereins „Wir starten gleich“, für den er sich engagiert, haben auch in diesem Jahr wieder Schulranzen für Kinder aus finanzschwachen Familien gepackt – in dieser Form allerdings zum letzten Mal.

Acht Vereinsmitglieder von „Wir starten gleich“ hatten sich am Montagnachmittag Zeit genommen, um im Osnabrücker Lukas-Kindergarten die gespendeten Schultaschen im Gesamtwert von 80.000 Euro zu bestücken. Insgesamt 320 Stück wurden mit Malblöcken, Farbkästen, Scheren, Schnellheftern und Klebestiften bestückt. Das eingespielte Team arbeitete den Berg aus roten, schwarzen, pinken und grauen Tornistern in Windeseile ab. Nach sechs gemeinsamen Jahren sind sie in Übung.

Allerdings kündigte Initiator und Vereinsgründer Reinhard Höfelmeyer an, dass sich an dieser Routine künftig etwas ändern wird. „Die Packaktion wird es in dieser Form nicht wieder geben“, sagte er. Das ganze Projekt habe mittlerweile Dimensionen angenommen, die kaum noch zu stemmen seien. Deshalb soll es ab kommendem Jahr nur noch die Tornister mit den enthaltenen Beigaben Sporttasche und Federmäppchen geben, aber keine zusätzlichen Materialien mehr.

„Tatort“-Stars engagieren sich

Durch die Unterstützung des Vereins „Tatort – Straßen der Welt“ in Köln, in dem sich neben Klaus J. Behrendt („Hauptkommissar Max Ballauf“) auch die „Tatort“-Stars Dietmar Bär („Hauptkommissar Freddy Schenk“) und Joe Bausch („Gerichtsmediziner Dr. Roth“) engagieren, ist es inzwischen gelungen, die Osnabrücker Idee auch in Dortmund, Wuppertal, Köln, Bonn, Aachen und – ganz neu – in Hamburg erfolgreich umzusetzen. „Seit dem Start des Projekts haben wir allein in Köln, Bonn und Dortmund schon 1500 Ranzensets verteilt,“ erklärte „Tatort“-Verein-Geschäftsführerin Ulrike Thönniges. In allen Städten zusammengenommen gehe man sicherlich auf 2000 bis 2500 Ranzen pro Jahr zu, deshalb könne man mit dem kleinen Organisationsteam auch nicht mehr jeden Tornister einzeln bestücken.

Beim letzten Mal in Osnabrück legten sich aber alle Beteiligten noch einmal richtig ins Zeug. Darunter auch Kindergartenleiterin Marianne Fährmann, die die Verteilung an die Kindergärten in der Region Osnabrück organisiert. „Es sind keinesfalls nur Hartz-IV-Familien, die einen Ranzen für ihre Schulkinder bekommen“, erklärte sie. Auch andere, vor allem kinderreiche Familien hätten es mitunter schwer, die durchschnittlich 250 Euro pro Schulranzen aufzubringen.

Dank Sponsorenunterstützung bekomme der Verein „Wir starten gleich“ die Ranzen zum „Einkaufspreis“ von rund 100 Euro, so Höfelmeyer. Nur etwa 15 Prozent des Spendenbudgets setze der Verein für Werbung und ähnliches ein. „Der Großteil wird in die Ranzen für Kinder hier vor Ort investiert“, betonte der Initiator.

Grundprinzip: Anonymität

Anonymität sei einer der wichtigsten Grundsätze des Projektes, erklärte Höfelmeyer weiter. Deshalb unterscheiden sich die „Wir starten gleich“-Tornister optisch auch nicht von anderen. Die Taschen werden von den Kindergärten in der Region angefordert und sehr diskret an die betreffenden Eltern weitergegeben. Diese wiederum schenken sie an ihre Kinder weiter, die gar nicht mitbekommen, dass es gar nicht Papa und Mama waren, die den Ranzen gekauft haben.

„Tatort“-Schauspieler und Ehrenpräsident Klaus J. Behrendt versicherte indessen, dass er dem Verein treu bleiben wird. Auch wenn es zukünftig keine Packaktionen mehr gebe, werde er weiterhin regelmäßig nach Osnabrück kommen. Das nächste Mal schon am Samstag, 12. August, wenn der Verein zu einem großen Charity-Golfturnier auf die Anlage des Golfclubs Dütetal einlädt.