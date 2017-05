Umbenennung von Nazi-Straßen Anwohner des Heinrich-Röper-Wegs in Osnabrück wollen angehört werden

Osnabrück. Wenn die Stadt Osnabrück ihre Straße schon umbenennt, wollen die Bewohner des Heinrich-Röper-Weges im Stadtteil Schölerberg ausgiebig angehört werden und mitreden.

Ihre Forderung haben die Röper-Weg-Bewohner vor der Ratssitzung mit einer 75 Namen umfassenden Unterschriftenliste an die Ratsmitglieder gerichtet. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag voraussichtlich, das Verfahren zur Umbenennung von drei Straßen zu eröffnen, deren Namensgeber zwischen 1933 und 1945 offensiv hinter Hitlers Ideologie standen: Betroffen sind die Carl-Diem-Straße in der Wüste, die Giesbert-Bergerhoff-Straße in Atter und der Heinrich-Röper-Weg im Stadtteil Schölerberg.

Heinrich Röper genoss als Prokurist bei der bei der Großweberei F. H. Hammersen hohes Ansehen, unter anderem, weil er sich für freiwillige Sozialleistungen des Werks stark machte. In der Nazizeit wurde er jedoch SA-Obersturmbannführer. Er starb im Juli 1938 in Osnabrück.

