Prozess um getötete Arztgattin Söhne trauen Osnabrücker Frauenarzt einen Mord zu

drea Osnabrück/Landshut. Im neu aufgerollten Prozess gegen einen Frauenarzt aus Osnabrück, der seine Frau umgebracht haben soll, haben am Montag Familienangehörige des Ehepaares vor dem Landgericht Landshut ausgesagt. Der Adoptivsohn des Angeklagten machte dabei keinen Hehl daraus, dass er ihn für den Mörder seiner Mutter hält.

Auch der leibliche Sohn des Gynäkologen erklärte auf Nachfrage, dass er seinem Vater die Tat zutraue. Und der Bruder der Getöteten bestritt im Zeugenstand vehement den Vorwurf des Angeklagten, etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun zu haben: „Das ist ganz klar gelogen!“

Er sei nie bei seiner Schwester in Erding gewesen, sagte er auf die Vorhaltung von Staatsanwalt Christoph Ritter, man habe Merkmale einer DNA am Tatort sichergestellt, die mit seiner DNA übereinstimmten. Streit ums Geld zwischen den Geschwistern, wie ihn der Angeklagte geschildert hatte, hatte es dem Zeugen zufolge nicht gegeben.

Rätselhafte Kurznachrichten

Der Sohn der Getöteten bezeichnete den Angeklagten als „schwachen Menschen“, der gerne mal „mäandriert“, zugleich aber „extrem aggressiv“ werden kann. Vor Gericht berichtete der 30-Jährige auch von SMS-Nachrichten, die ihm seine Mutter wenige Wochen vor dem Tod per SMS geschrieben habe. „Er ist so komisch“ und „Ich sichere, was geht“ soll darin gestanden haben. Per Whatsapp habe ihm seine Mutter mitgeteilt, in einem Ordner Dokumente und Unterlagen zu sammeln, die „im Falle ihres Ablebens“ für seine Schwester und ihn bestimmt gewesen wären. Ein solcher Ordner wurde nach ihrem Tod von der Kripo aber nicht gefunden.

Für seine Mutter sei das Verhältnis zu dem Angeklagten zunächst eine „große Liebesbeziehung“ gewesen, erklärte der Sohn weiter. Aber die frühere Familie des Osnabrückers habe sich „wie ein Schleier“ über die zweite Ehe gelegt. Seine Mutter sei der Meinung gewesen, eine völlige Trennung von der alten Familie sei das Beste für alle. Sie habe ihren Mann aber in dieser Hinsicht für schwach und wankelmütig gehalten. Daher habe sie auch Briefe von den leiblichen Kindern an ihren Vater „verschwinden lassen“. Das Ehepaar habe sich gegenseitig in eine Art Feindbild hineingesteigert. „Und so was verbindet ja auch.“

Vermögen beiseite geschafft

Der Stiefsohn des Angeklagten bestätigte vor Gericht, dass der Frauenarzt seiner zweiten Frau im Lauf der Jahre etwa 900.000 Euro überwiesen hat. Noch Ende 2014 hätten seine Schwester und er von einem Schweizer Konto mit 300.000 Euro Guthaben erfahren, das noch vor der Eheschließung seiner Mutter mit dem Angeklagten eingerichtet worden sei. Den Grund für das Beiseiteschaffen des Geldes hätten seine Mutter und der Angeklagte ihm selbst genannt: Die leiblichen Kinder hätten nach dessen Tod nichts von ihm bekommen sollen – „das war die Idee dahinter“. Wie am Montag bekannt wurde, sind der Adoptivsohn und seine Schwester, die an dem Prozess als Nebenkläger teilnehmen, Haupterben.

Das letzte Lebenszeichen der Getöteten am 4. Dezember 2013, dem Tattag, war ein kurzes Telefongespräch gegen 12.35 Uhr, das sie mit ihrem Sohn führte. Seine Mutter sei ruhig gewesen, sagte der 30-Jährige vor Gericht. Ihm sei nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Sie habe nur gesagt, dass sie „Papa“ gerade zur Tür bringe und gleich zurückrufe. Der Rückruf blieb allerdings aus. Laut Staatsanwaltschaft muss der Frauenarzt seine Frau also mehr oder weniger unmittelbar nach dem Telefonat angegriffen und getötet haben.

Alte Familie im Stich gelassen

Der Sohn gab an, ab 15 Uhr wiederholt versucht zu haben, seine Mutter zu erreichen. Gegen 18 Uhr habe er sich schließlich per SMS bei dem Angeklagten nach ihrem Verbleib erkundigt. „Mama hat viel gelacht“, habe ihm dieser zurückgeschrieben. „Eine Antwort, die ich jetzt als klaren Hinweis auf seine Täterschaft sehe“, weil sie so absurd sei, so der Zeuge.

Der Osnabrücker Frauenarzt hat aus erster Ehe vier Kinder. Es sei 2004 gewesen, berichtete sein 28-jähriger Sohn vor Gericht, als der Vater „einfach weggegangen“ sei. Zuvor sei dieser angeblich mit einem Freund in Ägypten gewesen. Er, der damals 16-Jährige, habe aber aus einer Ahnung heraus das Navi im Auto seines Vaters kontrolliert, und da sei als letztes Ziel „Sylt“ eingegeben gewesen. Als er dann noch auf eine eindeutige SMS der Sekretärin seines Vaters, der späteren Ehefrau, gestoßen sei, habe er diesen zur Rede gestellt. „Aber der hat nicht ansatzweise um unsere Familie gekämpft.“

Kontaktversuche gescheitert

Dennoch habe es immer wieder Versuche seiner Schwestern und von ihm gegeben, Kontakt zum Vater zu haben. Doch dieser habe nie reagiert, „bestenfalls hat er uns als geldgierig und undankbar beschimpft“, so der Sohn. Sicher habe es dabei „eine gewisse Fremdbestimmtheit“ seines Vaters durch dessen neue Frau gegeben. „Aber da gehören immer zwei dazu.“

Der renommierte Gynäkologe, der zuletzt Teilhaber einer Frauenarztpraxis in Erding war, muss sich seit Ende April wegen Totschlags vor der sechsten Strafkammer des Landgerichts Landshut verantworten. Die erste Strafkammer des Landgerichts hatte ihn im Januar 2015 freigesprochen. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.