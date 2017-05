Selbstkontrolle der Bäcker-Innung Osnabrücker Brot und Brötchen auf dem Prüfstand

Osnabrück . Wenn sich die Brote im Servicezentrum der Stadtwerke stapeln, dann ist wieder Brotprüfung. Zwei Tage lang testete Brotprüfer Michael Isensee die Produkte der Bäcker-Innung. 103 von 105 Broten und Brötchen erhielten dabei die Note „gut“ oder „sehr gut“.

Michael Isensee macht das, wovon wohl alle Kinder und auch so manche Erwachsene träumen: das weiche Innere des Brotes essen und den Rest liegen lassen. „Wenn du im Brötchen pulen willst, musst du Brotprüfer werden“, meint der Bäckermeister. Fünf Tage in der Woche testet Isensee Gebackenes in ganz Deutschland auf seine Qualität, kürzlich war der Prüfer des Instituts für Qualitätssicherung von Backwaren in Osnabrück tätig. Anlass war die Selbstkontrolle der Bäcker-Innung der Kreishandwerkerschaft, die diese schon seit mehr als 20 Jahren durchführt. Die Teilnahme ist freiwillig: In diesem Jahr ließen elf Betriebe ihre Erzeugnisse überprüfen, knapp ein Drittel aller Mitglieder.

Sechs Kriterien

An zwei Tagen nahm Isensee 70 Brote und 35 Brötchen unter die Lupe und in den Mund. Unter den Proben befinden sich eine Vielzahl von Broten, vom hellen Weizenbrot bis zum dunklen Vollkornlaib. Isensee wirft einen Blick auf das „Düsseldorfer“, das vor ihm liegt. „Das hat von unten zu wenig Hitze gekriegt“, sagt er zu Eva Schlüter, Auszubildende der Kreishandwerkerschaft, die die Rolle der Assistentin übernommen hat. Als nächstes ist ein Roggenmischbrot dran. Isensee riecht, er probiert und er drückt in die Mitte des Laibs. „Es muss gut zurückfedern“, erklärt er. Die Backwaren, die alle aus der aktuellen Tagesproduktion stammen, bewertet Isensee nach sechs Kriterien: Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild (das Innere des Brotes), Struktur und Elastizität, Geruch sowie Aroma. Bei mindestens 90 von 100 Punkte erhält ein Brot die Note „gut“, bei 100 Punkten ein „Sehr gut“.

Kunden bevorzugen dünne Kruste

Dabei haben Prüfer und Kunde nicht immer dieselbe Vorstellung davon, was ein gutes Brot ausmacht. Isensee zum Beispiel legt Wert auf eine starke Kruste: „Die kann eigentlich nicht dick genug sein.“ Da die Kunden dies allerdings oft nicht mitmachen würden, hielten sich die Bäcker bei der Krustendicke zurück. Eine Erfahrung, die auch Obermeister Rainer Welp macht: „Da gibt es regionale Unterschiede. Der Osnabrücker mag sein Brot hell, eher mit dünner Kruste. Der Prüfer gibt Empfehlungen. Wir müssen uns dann entscheiden, wie wir die umsetzen, damit es für die Kunden passt.“

Osnabrücker legen Wert auf Geschmack

Regionale Unterschiede gibt es auch in Sachen Qualität. Isensee bestätigt die Einschätzung von Thorsten Coch, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Osnabrück, dass das Brot im Osnabrücker Land eine gute Qualität aufweist. Das zeigen auch die Ergebnisse der Prüfung: Nur zwei von 70 Broten wurden nicht prämiert. 16 waren „gut“, 52 waren „sehr gut“. Bei den Brötchen prämierte Isensee alle. Hier waren 16 „gut“ und 19 „sehr gut“. Die Backwaren aus Berlin, wo Isensee in der Woche zuvor im Einsatz war, haben den Prüfer hingegen nicht so überzeugt: „Man merkt, da wird die Masse abgefertigt. Aber die Osnabrücker, das sind Kunden, die was schmecken wollen.“