Pfingstsonntag und -montag zu Wieso bleibt die Tourist Information Osnabrück an Feiertagen geschlossen?

Osnabrück. Erst Himmelfahrt, nun Pfingsten: Am Montag öffnen trotz des Feiertags viele öffentliche Einrichtungen wie Museen – nicht aber die Tourist Information in Osnabrück. Wieso nicht?

An Sonn- und Feiertagen bleibt die Einrichtung in der Bierstraße geschlossen, obgleich sie an solchen Tagen doch mit besonders vielen Interessierten rechnen dürfte. Doch das ist offenbar ein Trugschluss: Die Tourist Information habe in der Vergangenheit geprüft, ob sich das Öffnen an Sonn- und Feiertagen lohne. Die Resonanz sei nicht ausreichend gewesen, versichert Beate Krämer, Sprecherin der Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH (OMT).

Informationen im Rathaus

Allerdings müssen Touristen deswegen nicht unwissend und orientierungslos durch die Stadt schlendern. „An der Information im Rathaus gibt es alle Informationen“, sagt Krämer, wenngleich es dort nicht alle Broschüren gebe. Im Schaufenster der Tourist Info gebe es einen Hinweis auf das Rathaus, das am kommenden Pfingstmontag von 10 bis 16 geöffnet hat.

Weitere Informationsmöglichkeiten

Zudem erhalten Touristen am digitalen Infoterminal im Eingangsbereich der Tourist Info Auskunft. Dort gibt es in einem Ständer zudem Stadtpläne und Broschüren über Sehenswürdigkeiten. Die Kataloge und Prospekte der Tourist Info sind zudem online verfügbar. So müssen Touristen letztlich nur auf weitere Serviceangebote wie Buchungen von Unterkünften, Merchandisingartikel und Kartenvorverkauf verzichten, wobei Buchungen ebenfalls online möglich sind. Auch viele Merchandisingartikel wie Kaffee, Bücher und Tassen können im Internet gekauft werden.