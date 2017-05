Behinderung bei Rettungseinsätzen Sind Gaffer bei Unfällen in Osnabrück ein Problem?

Osnabrück. Immer wieder werden Feuerwehr und Polizei an Unfallstellen behindert, weil Schaulustige den Weg versperren. Die sogenannten Gaffer filmen und fotografieren Opfer und Rettungskräfte.

Polizeisprecherin Anke Hamker spricht über Schaulustige in der Stadt und auf der Autobahn, über die Motivation der Gaffer und darüber, was sie als mögliche Sanktionen zu erwarten haben.

Frau Hamker, sind sogenannte Gaffer für die Osnabrücker Polizei ein Problem?

Gaffer sind nicht nur in Osnabrück ein Problem, sondern überall.

Sind Schaulustige bei Unfällen eher in der Stadt oder auf der Autobahn zu finden?

Im Stadtgebiet kommt es auch immer wieder vor, dass Schaulustige sich an einer Unfallstelle sammeln und mit ihren Smartphones filmen und fotografieren. Auf der Autobahn ist es eher so, dass nach einem Unfall der Verkehr auf der Gegenseite langsamer vorbeifährt und aus den Autos heraus gefilmt wird – übrigens auch aus Lkw heraus. So entsteht dann Stau und es kommt möglicherweise zu weiteren Unfällen. (Weiterlesen: Nach tödlichem Unfall im Schinkel: Strafe für die Gaffer?)

Sind es Ihrer Einschätzung nach überwiegend junge oder ältere Leute, die gaffen?

Das ist ganz unterschiedlich. In der Stadt sind es eher Leute um die 30, so der Eindruck der Kollegen. Aber im Grunde sind es Leute, die ein Smartphone bedienen können, egal, ob sie 20 oder 85 sind.

Haben Sie eine Erklärung für das Verhalten?

Ich glaube, das ist eine Frage von fehlenden Werten und fehlendem Respekt den Unfallopfern und den Rettungskräften gegenüber. Ich frage mich immer, was die Leute mit den Bildern und Filmen machen. Leiten sie die an ihre Freunde weiter? Die meisten Schaulustigen machen sich wahrscheinlich gar keine Gedanken über ihr Tun. Erst wenn sie selbst in der Situation sind, schwer verletzt an einer Unfallstelle zu sein oder Unfallopfer unter den eigenen Angehörigen zu haben, merken sie wahrscheinlich, dass sie das selbst nicht erleiden wollen. (Weiterlesen: Osnabrücker Rettungssanitäter über Gaffer und Rettungsgassen)

Ist das Filmen und Fotografieren an Unfallstellen von Privatleuten in den vergangenen Jahren mehr geworden?

Das ist unsere Beobachtung. Umso leichter es ist, Bilder und Filme zu machen, umso mehr Menschen machen das auch.

Welche Handhabe hat die Polizei gegen die Schaulustigen?

Es gibt theoretisch eine ganze Reihe von Maßnahmen. Die Handynutzung beim Autofahren ist verboten, die Behinderung von Rettungsmaßnahmen natürlich ebenso, keine vorschriftsmäßige Gasse bilden, auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen zu parken, unterlassene Hilfeleistung... Das kann bis zur Freiheitsstrafe gehen, etwa wenn es sich um einen gefährlichen Eingriff oder eine Gefährdung des Straßenverkehrs handelt. Praktisch hat die Polizei aber meistens gar keine Zeit, an einer Unfallstelle Personalien von Schaulustigen aufzunehmen, weil sie natürlich in erster Linie mit Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme beschäftigt ist.

Immer wieder gibt es ja Appelle, nach Unfällen eine Rettungsgasse zu bilden und die Rettungskräfte nicht zu behindern. Verhallen die ungehört?

Wie gesagt: Die meisten Menschen machen sich wahrscheinlich erst Gedanken darüber, wenn sie selbst betroffen sind. Es gibt aber auch Fälle, wo eine Gasse gebildet wird, damit ein Rettungswagen passieren kann und danach wird sie wieder geschlossen, damit weiter gegafft werden kann.

NRW setzt Sichtschutzwände gegen Gaffer ein. Würden Sie sich die für Niedersachsen auch wünschen?

Schaden würden sie sicher nicht. Allerdings ist es aus Platzgründen gar nicht möglich, auf jedem Streifenwagen eine Sichtschutzwand mitzuführen.