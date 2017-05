Interkulturelles Training Uni Osnabrück schult im Umgang mit fremden Kulturen

Osnabrück. Bräuche und Gepflogenheiten, die sich in Deutschland bewährt haben, gelten nicht zwangsläufig für den Rest der Welt – und umgekehrt. Wer das Fremde besser verstehen will, kann sich ab September 2017 an der Universität Osnabrück zum interkulturellen Trainer fortbilden.

„Interkulturalität ist aus unserem Alltag und unserem Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Die zunehmende Vielfalt der Zusammenarbeit macht es notwendig darüber nachzudenken, wie Kultur unser Leben und unsere Arbeit bestimmt“, sagt Regina Kempen vom Institut für Psychologie der Uni Osnabrück. Mit ihrem Kollegen Karsten Müller hat sie den Weiterbildungslehrgang „Interkultureller Trainer“ konzipiert, der im September 2017 an der Universität Osnabrück startet. Ziel ist es, Teilnehmer im Umgang mit fremden Kulturen zu schulen und ihnen das Rüstzeug für eine erfolgreiche Kommunikation mit Menschen aus aller Welt zu geben. Sei es bei der Integration von Wander- oder Leiharbeitern in hiesige Unternehmen, bei Beratungsgesprächen für Flüchtlinge in Behörden oder auch bei der medizinischen Versorgung von ausländischen Patienten: „Auf diese Situationen, in denen interkulturelle Kompetenzen notwendig sind, wollen wir vorbereiten“, erklärt Karsten Müller, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Osnabrück.

Osnabrück hat Bedarf an interkulturellen Trainern

Das interkulturelle Training bietet anhand von Übungen und praxisnahen Beispielen die Möglichkeit, kulturelle Vielfalt kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und Missverständnissen vorzubeugen. Vermittelt werden diese Kompetenzen von ausgebildeten Trainern, die in vier verschiedenen Wochenendseminaren Grundlagen der interkulturellen Zusammenarbeit und Interaktion näherbringen und Teilnehmer für die jeweiligen Kulturen sensibilisieren.

Dazu zählt die Auseinandersetzung mit spezifischen kulturellen Ausprägungen, die Vermittlung didaktischer Kenntnisse oder auch die Fähigkeit, andere im Umgang mit fremden Kulturen zu schulen, um später selbst als interkultureller Trainer zu arbeiten. „In vielen Berufsfeldern ist interkulturelle Kompetenz ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Arbeit. Ich denke, dass Osnabrück gerade im öffentlichen sowie im industriellen Bereich Bedarf an interkulturellen Trainern hat“, sagt Müller.

Voraussetzung und Kontakt

Das Angebot richtet sich sowohl an Dozenten, Trainer und Berater als auch an Personalverantwortliche und Führungskräfte, die im interkulturellen Umfeld tätig sind. Voraussetzung für die Teilnahme am Weiterbildungsangebot ist eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie einschlägige Berufserfahrung oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master). Ansprechpartnerin Regina Kampen ist per E-Mail an regina.kempen@uos.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0541/969-4705 zu erreichen.