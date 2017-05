Unpräzise und fragwürdig Der Opernchor Osnabrück singt Brahms, Bartók und Gál

Osnabrück. Der Opernchor Osnabrück sang in seinem Konzert „Chorromantik“ Werke von Brahms, Bartók und Gál.

Es ist etwa so, als würde man für die Gartenarbeit den schweren Bagger einsetzen. Oder, um im Bereich der Künste zu bleiben, als würde man ein feines Gemälde mit der breiten Malerrolle malen. Die erste Nummer des Konzerts im Orchesterstudio des Theaters, Brahms‘ „Sehnsucht“ aus op. 112, ist ein Desaster. Doch der Opernchor Osnabrück steigert sich nach dem missratenen Beginn kräftig.

Gewisse Dinge allerdings muss man wohl von vornherein hinnehmen, wenn ein Opernchor Chorlieder des 19. und 20. Jahrhunderts interpretiert, denn die sind einfach nicht seine eigentliche Profession. Viel Vibrato hört man da, die Absprachen dagegen sind nicht allzu präzise und auch die Intonation ist, obwohl durch das Klavier gestützt, zuweilen etwas fragwürdig. Von ausgeglichenem Klang der Stimmgruppen schließlich kann schlicht keine Rede sein. Das sind so ziemlich die zentralen Kategorien in diesem Repertoire, nicht jedoch auf der Opernbühne. Dort sind sie (fast) so wenig gefragt wie Pflanzleine und Harke in der großen Baugrube oder der feine Pinsel beim Anstrich der Fassade.

Wuchtiges Forte

Die dynamische Gestaltung allerdings ist ziemlich eindrucksvoll, in erster Linie natürlich das Crescendo und das wuchtige Forte. Das berühmte „Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten“ aus Brahms‘ Liebesliederwalzern ist dafür das Paradebeispiel, und überhaupt verträgt dieser Zyklus, aus dem 15 Titel ausgewählt wurden, den kraftvoll-rustikalen Zugriff ganz gut, wenigstens kann man es so machen. Von Fabian Liesenfeld und Akira Nakamura an den Flügeln allerdings hört man meist nicht mehr viel. Doch die Liebesliederwalzer sind Standard, spannender wäre natürlich mehr Musik von Hans Gál gewesen. Die musikalisch fesselnde Oper „Das Lied der Nacht“ ist soeben abgespielt, nun hat der Opernchor zwei kleine Werke von ihm aufs Programm gesetzt, drei Lieder op. 12 für Frauenchor sowie drei Stücke op. 34 für Männerchor. Dieser bringt den ausgesprochen witzigen Charakter der sogenannten „Porträtstudien“ nach Wilhelm Busch vortrefflich zum Ausdruck. Doch Gál hat für Chor wesentlich mehr komponiert, und man hört es leider nie. Übrigens hat Gál, der Erklärung des Chordirektors Markus Lafleur zum Trotz, wohl ebensowenig in einem Konzert unter dem Motto „Chorromantik“ verloren, wie Bartók, dessen vier slowakische Volkslieder das Programm ergänzten.