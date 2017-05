Die Besten der Besten Study Up Award Jazz im Blue Note in Osnabrück

Study Up Award Jazz im Blue Note in Osnabrück MEC öffnen

Franziska Loos ist eine der Anwärterinnen auf den Study Up-Award Jazz am Dienstag in Osnabrück. Foto: Kristina Urbanovic

Osnabrück. Die besten der Besten aus dem Jazz-Bereich des Instituts für Musik (IfM) treten am Dienstag, 30. Mai, beim Study Up Award im Blue Note in Osnabrück an. Am Ende werden die Sieger gekürt.