Wegweiser, Hinweistafeln, Stelen Uni Osnabrück in der City jetzt besser ausgeschildert

pm/sst Osnabrück. Studenten und Besucher haben es jetzt leichter, Gebäude der Universität Osnabrück in der Innenstadt zu finden. Zur besseren Orientierung wurden eine Reihe neuer Schilder aufgestellt.

Dazu gehören große Übersichtstafeln mit Lageplan und Legende, einfache Wegweiser und weithin sichtbare Stelen zur Markierung von Haupteingängen. Das gemeinsam mit Hochschule und Studentenwerk Osnabrück entwickelte System ist bereits vom Campus Westerberg bekannt. Es zeichnet sich durch eine klare Zeichen- und Farbcodierung aus: Uni rot, FH blau, Studentenwerk gelb.

Bei der Ausschilderung von Universitätsgebäuden in der Innenstadt musste jedoch mehr Rücksicht genommen werden auf Dinge wie Verkehrssicherheit und Denkmalschutz. So wurde etwa entlang schmaler Gehwege an einigen Gebäuden auf die markante Stele zugunsten einer Folie auf der Eingangstür verzichtet. Am Schloss, dem Sitz der Universität, wurden die ansonsten hoch aufragenden Gebäudestelen auf die Seite gelegt. Zusätzlich wurde eine der Tafeln mit einem kurzen Abriss zur Geschichte von Schloss und Universität versehen – wie üblich auf Deutsch und Englisch.