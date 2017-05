Von Osnabrück in die Welt hinaus Gute Zukunftschancen für junge Mitarbeiter bei Nosta

Ladbergen/Osnabrück. So abwechslungsreich die Tätigkeit bei einem Logistikdienstleister wie der Osnabrücker Nosta Group auch sein mag: Ohne gezieltes Werben um Nachwuchs geht es in Zeiten des Bewerbermangels nicht. Nosta-Geschäftsführer Marcus Thoben setzt deshalb auf die Förderung von Auszubildenden.

Juliane Ahaus aus Ibbenbüren und Meike Scholz aus Hopsten bei Hörstel sind beide im ersten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistungen bei Nosta. Zu ihrem aktuellen Arbeitsplatz in Ladbergen fahren sie in Fahrgemeinschaften, zu ihrem Ausbildungsplatz kamen sie auf unterschiedlichen Wegen: Scholz informierte sich bei der Agentur für Arbeit über Ausbildungsberufe. Dort empfahl man ihr nicht nur die Ausbildung, die früher einmal Speditionskaufmann hieß, sondern auch Nosta als möglichen Arbeitgeber. Ahaus hingegen war über eine Google-Suche auf ihren Ausbildungsbetrieb gestoßen: „Ich habe ein Sprachen-Abitur gemacht und wollte auch etwas mit Sprachen machen“, sagt die junge Frau. Sie habe sich gleich von der Nosta-Homepage angesprochen gefühlt, denn diese hätte sich stark von anderen abgehoben. „Das ganze dort vermittelte Bild war sympathisch und freundlich“ – im Gegensatz zu vielen anderen Seiten.

Vielfältig

Besonders gut gefällt den beiden jungen Frauen an ihrer Ausbildung die Vielfältigkeit. Ahaus: „Standortwechsel bieten viele andere Unternehmen Auszubildenden nicht an.“ In der Region Osnabrück ist Nosta unter anderem in Osnabrück sowie in Ladbergen und Georgsmarienhütte vertreten. Ahaus wird zudem bald für zwei Monate nach England gehen und bei einem Partnerunternehmen von Nosta arbeiten. Für alle, die in Englisch noch nicht ganz so fit sind, bietet Nosta Unterricht an.

Während Ahaus bei Nosta mit ihrem Sprachtalent punkten kann, hatte Scholz bisher vor allem in der Buchhaltung dank ihres Wirtschaftsabiturs Vorteile. Besonders gut gefiel ihr bisher jedoch die Versicherungsabteilung: „Die fand ich am spannendsten.“ Ahaus wiederum fand die Personalabteilung bisher am besten, wo sie eine Azubi-Bewerbungsphase miterlebte.

Talente gefragt

Was für ihren Ausbildungsberuf besonders wichtig sei? „Offen sein – denn in so einem großen Unternehmen lernt man als Azubi alle drei Monate wen anderes kennen“, meint Ahaus. Scholz ergänzt: „Mathe, Erdkunde und Deutsch sind auch wichtig – und ein kühler Kopf.“ Nosta-Personalchef Thoben stimmt zu: „Gerade in der Disposition muss man gelassen sein.“ Davon abgesehen lege er Wert auf Begeisterungsfähigkeit und Spaß am Planen.

Was die Zukunft bringt

Insgesamt arbeiten bei Nosta 45 Auszubildende verschiedener Berufe, die unter anderem von einem Fahrtkostenzuschuss, Geld für Schulbücher und Kopiergeld, einer Azubi-Sprechstunde sowie Kennenlernaktionen für neue Auszubildende profitieren. Eigentlich bildet das Unternehmen auch „nur für den eigenen Bedarf“ aus. „Wir wissen aber, dass nicht jeder bleiben möchte“, so Thoben. Um dennoch gute Leute halten zu können, die sonst vielleicht zum Studium weggehen würden, setzt Nosta stark auf Personalentwicklung: Daher gibt es in der Firma berufsbegleitende Studienangebote, ein Trainee-Programm für ehemalige Azubis und Mentoring-Programme. So möchte das Unternehmen jungen Mitarbeitern nach der Ausbildung die Entscheidung für Nosta erleichtern: „Und wir wissen, wann wir Bedarf in welchem Bereich haben und bemühen uns, die Zeit für die jungen Mitarbeiter unter anderem durch entsprechende Unterstützung zu überbrücken“, erklärte Thoben.