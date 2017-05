Fluch des Fortschritts Premiere des Osnabrücker Freilauftheaters am Piesberg

Premiere des Piesberger FreiLAUFtheaters mit dem Stück: „Zurück in der Zukunft. Eine beschleunigte Zeitreise durch grenzenlosen Fortschritt“, 27. Mai 2017

Osnabrück. Das Freilauftheater am Piesberg befasst sich in der neuen Produktion „Zurück in der Zukunft“ kritisch mit dem Segen oder Fluch des Fortschritts. Am Samstag war Premiere bei bestem Wetter.