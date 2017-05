Schauer ziehen vorbei Wie wird das Wetter in unserer Region in den nächsten Tagen?

Osnabrück/Osnabrücker Land/Emsland. Langes Wochenende und Sonne satt: Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes soll es auch am Sonntag so weitergehen.

„Die Aussichten sind gut“, berichtet Ines Wiegand vom Deutschen Wetterdienst auf Anfrage der Redaktion. Ein wenig geregnet hat es schon am Morgen – weitere Schauer und Gewitter werden aber voraussichtlich an Osnabrück, am Osnabrücker Land und dem Emsland vorbeiziehen. „Eventuell kann es hier und da mal zu etwas Regen kommen“, so die Meteorologin. Gewittern wird es wahrscheinlich nicht. Auch die Temperaturen bleiben hoch: Bei knapp 30 Grad heißt es wohl auch noch am Sonntag: raus in die Sonne und rein ins kühle Nass: Egal ob in den Garten oder ins Freibad. Übrigens: Viele Osnabrücker genossen zum Beispiel im Moskaubad die ersten richtigen Sommertage..

Montag: Schauer im Emsland

Auch in den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst nicht mit starken Gewittern oder Unwettern in unserer Region. „Montag und Dienstag wird es jedoch etwas durchwachsen“, so Wiegand. Vor allem im Emsland kann es am Montagnachmittag örtlich zu Schauern oder kleineren Gewittern kommen. Dort wo die Sonne scheint, werden die Temperaturen im Vergleich zum Sonntag aber noch steigen: Das Thermometer klettert voraussichtlich auf 31 bis 32 Grad.

Abkühlung ab Dienstag

„Ab Dienstag setzt dann eine Abkühlung ein“, prognostiziert die Meteorologin. Dabei kann es zu Regenfällen komme. Die Temperaturen sollen am Mittwoch dann etwa bei 25 Grad liegen.