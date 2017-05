Firmensitz und Musterhaus Allkauf zeigt nachhaltigen Gebäudewürfel in Osnabrück

Firmensitz und Musterhaus zugleich: Der Fertighausbauer Allkuaf Haus GmbH residiert ab jetzt in Osnabrück. Foto: Stefan Buchholz

Osnabrück. Mit Live-Musik und Kulinarischem hat die Allkauf Haus GmbH ihren neuen Firmensitz eingeweiht. Der ist nun in einem Flaggschiff des Fertighausbauers an der Winkelhausenstraße in Osnabrück zu finden. Vor allem junge Familien schauten sich das exklusive Gebäude an.