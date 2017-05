Heger-Tor-Wall Höhe Katharinenstraße Radfahrer bei Unfall in Osnabrück schwer verletzt

Osnabrück Ein Radfahrer ist nach Angaben der Polizei auf dem Heger-Tor-Wall in Osnabrück am Samstag von einem Auto erfasst worden. Der 19-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 61-jähriger Autofahrer war am Samstagmittag auf dem Heger-Tor-Wall Richtung Schlosswall unterwegs. An der Ampel Höhe Katharinenstraße wollte der 19-jährige Radfahrer den Wall queren. Dabei wurde er von dem Auto erfasst und vom Rad geschleudert, teilte ein Sprecher vom Verkehrsunfalldienst mit. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, sei aber ansprechbar, so der Sprecher.

Nach Angaben des Radfahrers hätte die Ampel für ihn grünes Licht gezeigt. Mehrere unabhängige Zeugen hätten dies bestätigt, so der Sprecher. Wegen der Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden.