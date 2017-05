Heiß auf Eis So schön schwitzen die Osnabrücker

Osnabrück. Während die einen bei hochsommerlichen Temperaturen in Osnabrück noch in der Innenstadt ölen, haben die anderen schon ihr Handtuch auf die besten Plätze im Freibad geworfen. Vom Schwitzen und Spritzen.

Die Sonne treibt die Osnabrücker nicht nur vor die Tür, sondern auch direkt in den Schatten oder ins kühle Nass. „Es wird uns fast schon zu heiß“, sagt Gunda Völler und wischt sich über die Stirn. Aber nein – beschweren will sie sich nicht. „Auf so ein tolles Wetter haben wir ja lange gewartet.“

Schwimmen und sonnen

Das scheint auch denen so zu gehen, die sich auf den Weg in die Freibäder der Stadt gemacht haben. Im Moskaubad ist am Samstag einiges los: „Beste Erfrischung und abends noch ein Eis“, hat sich Geraldine Tschirner vorgenommen. Ein Plan, mit dem sie an diesem Tag nicht allein sein dürfte.