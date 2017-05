„Das Letzte“ vom Grantler Kabarettist Wilfried Schmickler zu Besuch in Osnabrück

Osnabrück. Oldschool-Kabarettist Wilfried Schmickler war mal wieder in der Lagerhalle: Scharfzüngig hinterfragte er mit wohl gewählten Worte die Welt, in der wir leben.

Wilfried Schmickler eröffnet mit Trump. Klar, denn vor einem Jahr, als der Kabarettist sein Programm „Das Letzte“ zum ersten Mal in der Lagerhalle präsentierte, war noch ein anderer Mensch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt ist es Donald Trump. Ein gefundenes Fressen für den Kabarettisten. Aber Schmickler belässt es bei zwei Trump-Witzen, einem bösen und einem flachen. Das muss offenbar reichen. Vielleicht denkt Schmickler ja, dass Trump es auch ohne fremdes Zutun gut versteht, sich selbst zu demontieren.

Ansonsten trägt der Wahlkölner mit scharfer Zunge grantelnd seine Texte vor, mit denen er Politikern jeglicher Couleur an den Karren fährt, sich über die zunehmend verflachenden Angebote der Unterhaltungsindustrie aufregt und moderne Lifestyle-Gewohnheiten satirisch aufs Korn nimmt. „Sind wir nicht alle analoge Hasen, die vergeblich dem digitalen Igel hinterherhecheln“, fragt er in Anlehnung an eine alte Fabel, um die rasante Entwicklung der Medien zu verdeutlichen.

Zwischendurch singt Schmickler mal ein kritisches Liedchen, er trägt zynische Gedichte vor oder zitiert aus seinem „Tagebuch eines Gratwanderers“. Obwohl das Programm des Kabarettisten schon einige Tage auf dem Buckel hat, wird es nicht langweilig, denn bisweilen aktualisiert er den Inhalt mancher Texte. Ob die Stammbäume der „Biodeutschen“, ob der mangelnde Respekt hiesiger „Vollpatrioten“ oder der Vormarsch „sexistischer Schmierlappen“, der gebürtige Leverkusener nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund.