10-Millionen-Deal für Purplan Regionale Firmen investieren trotz Trump in den USA

Charlotte. Unternehmen aus der Region Osnabrück lassen sich vom „America First“-Kurs des US-Präsidenten Donald Trump nicht abschrecken und investieren in den USA. Die Wallenhorster Firma Purplan schließt einen 10-Millionen-Deal ab, der Meller Maschinenbauer Niemann lässt sich 2018 in den USA nieder.

In Charlotte (North Carolina) auf, und der Wallenhorster Anlagenbauer Purplan hat zum Abschluss der Reise einer Osnabrücker Rats- und Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf in Charlotte erläutert, wie er den amerikanischen Markt erobert hat. Chef Andreas Sandmann fing wie die meisten der mehr als 200 deutschen Unternehmer in der 800.000-Einwohner-Stadt zunächst mit einer kleinen Repräsentanz an, steigerte jährlich seinen Umsatz und will im nächsten Schritt bis zum Sommer 2018 eine eigene US-Produktion aufbauen.

10-Millionen-Deal in den USA

Im Jahr 2004 mietete er in Charlotte ein kleines Büro von nur 40 Quadratmeter an. Dort wickelte er mit zunächst nur einem Mitarbeiter die Projekte ab, nahm Aufträge an, telefonierte, schrieb Rechnungen und wickelte das Geschäft ab. Das verhalf ihm im ersten Jahr zu einer Million Euro Umsatz, im zweiten zu zwei und im dritten zu vier Millionen Euro. „Doch das wird natürlich noch mehr. Wir sind gerade erst am Anfang“, betont Sandmann. Das Geschäft floriert: „Wir haben gerade erst einen Auftrag für zehn Millionen Euro abgeschlossen. Das Spannende daran ist, dass unser Auftraggeber erst zwei Jahre versucht hat, das Projekt mit amerikanischen Kunden durchzuführen. Das ist ihm aber nicht gelungen.“ Anschließend habe das Unternehmen Indulor Chemie mit Hauptsitz in Bramsche-Hesepe sich zwei deutsche Firmen gesucht, eine für das Gebäude und Purplan für die Anlagen. Diese werden Kunstharze produzieren, die Rohstoffe für Farben und Lacke sind. Damit sollen dann Lebensmittelverpackungen beschichtet werden.

Projekte nach deutschem Muster abarbeiten

Sandmann verrät sein Erfolgsgeheimnis: „Wir arbeiten die Projekte nach deutschem Muster ab. Die Amerikaner suchten oft Ingenieurbüros, die die Anlage planen, und danach würden sehr viele Lokalunternehmen die Anlage bauen: „Bei uns gibt es keine Schnittstellen, weil wir alles aus einer Hand anbieten.“

Die Schaltschränke müssten bislang noch in Wallenhorst gefertigt und dann geliefert werden. Das soll sich aber ändern: „Spätestens bis August 2018 werden wir in Charlotte auch eine Produktion aufbauen. Dort werden wir dann auch Stahlbau machen und Schaltschränke bauen“, kündigt er an. Sorge vor der Millioneninvestition im politisch schwierigen Umfeld hat Sandmann nicht: „ Trump freut sich, wenn deutsche Unternehmen investieren und Arbeitsplätze schaffen. Dann gibt es in der Regel auch keine Probleme mit Einreise und Visa.“

Meller Maschinenbauer Niemann baut im Januar 2018 erste USA-Repräsentanz

Von Sandmanns Erfolgsmodell ermutigt, will nun auch der Meller Frank Niemann eine gemeinsame Repräsentanz für seine Maschinenfabrik Wilhelm Niemann und Purplan in Charlotte aufbauen. Das Mitglied der Osnabrücker Delegation prognostiziert zufrieden: „Wir werden uns zum Januar 2018 in Amerika niederlassen. Den Anwalt haben wir schon ausgesucht, Versicherungsfragen geklärt, eine amerikanische Bank und einen Steuerberater suchen wir noch.“ Niemann erklärt: „Amerikanische Kunden wollen mit Amerikanern in der gleichen Zeitzone kommunizieren und in Dollar abrechnen.“ Auch um den Service nach dem Auftrag abzuwickeln, sei eine Adresse und Telefonnummer in Charlotte dringend erforderlich. 40 bis 50 Maschinen für Farben und Lacke konnte er schon in Amerika verkaufen und zeigt sich überzeugt: „Wir müssen den amerikanischen Markt ernst nehmen und glauben, dass es hier weitere Kunden gibt.“ Große Hoffnungen legt er im April 2018 auf eine wichtige Messe für Farben und Lacke in Indianapolis. „Dadurch wollen wir noch mehr Geschäfte machen.“

Wallenhorster Richert Fenstergruppe prüft Ansiedlung in USA

Auch andere Unternehmer aus der Osnabrücker Delegation in den USA zeigten sich zum Abschluss der Reise optimistisch. Die Wallenhorster Richert Fenstergruppe hatte in der Osnabrücker Freundschaftsstadt Evansville einen Geschäftstermin mit einem Großhändler, der von den Produzenten Fenster kauft und selbst über Händler weiterverkauft. „Diesem werde ich nun ein erstes Angebot unterbreiten“, freut sich Chef Thomas Richert. Wenn seine Fenster dann noch amerikanische Normen wie etwa zum Schutz vor Hurrikans erfüllen, hätte er eine Genehmigung zu liefern und würde langfristig auch eine eigene Produktion aufbauen. Erster Schritt wäre für ihn – ähnlich wie bei Purplan – erst einmal einen Techniker und einen Mann für den Vertrieb einzustellen, um langfristig das Kundennetz auszubauen. Das Kundenpotenzial sei groß. Richert rechnet vor: „Jedes Jahr werden hier mehr als 50 Millionen Fenster eingebaut.“

Osnabrücker Logistiker Nosta entscheidet in den nächsten Monaten über Neuansiedlung in USA

Der Geschäftsführer des Osnabrücker Logistikers Nosta, Andreas Wolke-Hanenkamp, freut sich, dass er „weitere wichtige Informationen zusammentragen konnte, um in den nächsten Monaten eine Entscheidung zu treffen“. Das größte Hindernis sei noch, einen belastbaren Business-Plan zu erstellen und das wirtschaftliche Potenzial richtig einzuschätzen. Zudem sei eine Herausforderung, das richtige Personal zu finden. Er prognostiziert, dass es bis zu einer Ansiedlung wohl noch ein bis zwei Jahre dauern wird.

Der erst 22-jährige Jakob Bolte, der die Delegation über ein Stipendium der HuB-Begabtenstiftung als Botschafter des Handwerks begleitete, sieht sich nun darin bestärkt, sich selbstständig zu machen. Unternehmer hätten ihm wertvolle Tipps für die Selbstständigkeit gegeben, und von der amerikanischen Mentalität habe er mitgenommen, dass sie nie aufgeben und, selbst wenn sie scheitern, einfach aufstehen und weitermachen.