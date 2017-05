Neue Hofkapelle gegründet Professionelles Barockorchester für Osnabrück

Osnabrück. Christian Heinecke erzählt über die Neue Hofkapelle Osnabrück, die auf seine Initiative gegründet wurde und von der Bohnenkamp-Stiftung finanziert wird.

„Ich finde, die Zeit war reif dafür, dass Osnabrück ein professionelles Barockorchester hat.“ Christian Heinecke gab daher den Anstoß zu Gründung der Neuen Hofkapelle Osnabrück. „Die Idee trage ich eigentlich schon seit 20 Jahren mit mir rum.“ Das Problem war natürlich die Bezahlung der Musiker. Nun übernimmt die Friedel und Gisela Bohnenkamp-Stiftung die Finanzierung – Problem gelöst. Gisela Bohnenkamp habe die Förderung ziemlich schnell zugesagt, erinnert sich Heinecke, sie habe noch nicht einmal Bedingungen gestellt, sondern lediglich wissen wollen, wie das Projekt ein Erfolg werden könnte.

Bei einem Empfang im Rathaus sagte Gisela Bohnenkamp: „Der Neuen Hofkapelle Osnabrück wünsche ich, dass sie sich die Leidenschaft für ihre Musik bewahrt und damit zu vielen neuen Höhepunkten in der Musikszene unserer Region beiträgt.“

Fester Stamm

Eine Hofkapelle hat Osnabrück früher schon gehabt, die Fürstbischöfe beschäftigten sich zeitweise kleine Orchester. Diese Tradition will Heinecke neu beleben. „Mir ist ganz wichtig, dass es nicht so ein Muckenhaufen wird, sondern es soll schon einen festen Stamm geben, damit wir nicht immer von null anfangen.“

Eine eigene Konzertreihe will die Truppe auf die Beine stellen, die Planungen laufen. „Wir haben an sechs bis sieben Konzerte in der Schlossaula gedacht, etwa alle acht Wochen.“ Fest steht das erste Konzert am 13. September in der Schlossaula, bei dem als prominente Solistin Hille Perl dabei sein wird. In für die Kultur finanziell schwierigen Zeiten sei die Gambistin begeistert von der Neugründung, so Christian Heinecke.

Neue Klänge

„Wir wollen Musik spielen, die sonst hier nicht erklingt: Geminiani, Valentini, Mossi, die hörst du hier einfach nicht. Und ab jetzt hört man sie. Die Spanne ist zwischen 1600 und 1760, dafür ist unser Instrumentarium geeignet. Das ist also auch Musik, die im Dreißigjährigen Krieg komponiert wurde und eine wichtige Rolle spielt, gerade für Osnabrück.“ Alle Musiker seien qualifiziert für ein solches Barockorchester: „Manche haben ein komplettes Studium mit dem Instrument abgeschlossen, viele haben, so wie ich, sich schon im Studium viel mit Barock beschäftigt, mit alten Instrumenten, mit jeder Menge Meisterkursen.“

Erinnerungen an La Gioia

Konzertbesucher werden sich erinnern, dass es bis vor einigen Jahren das mittlerweile eingeschlafene Ensemble La Gioia in Osnabrück gab. „La Gioia bestand ja überwiegend aus Musikern des Symphonieorchesters, das ist jetzt gar nicht der Fall. Sogar Anfragen und Verpflichtungen in Köln, Frankfurt oder Wuppertal hat das Orchester bereits. „Es gibt viel zu tun, aber die Bedingungen sind ausnahmslos gut: Es ist alles da. Jetzt müssen wir, wie man so schön sagt, liefern, und zwar tolle Qualität.“