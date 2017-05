Blutspendeaktion in Moschee Osnabrücker Muslime setzen ein Zeichen für das Leben

Osnabrück. Da, wo sonst das Freitagsgebet stattfindet, hat die Jugendorganisation der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in Osnabrück mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Blutspendeaktion vorbereitet. Zeichen setzen für das Leben.

Der Boden der Basharat Moschee in Osnabrück ist mit einer grauen Plastikplane ausgelegt. So schnell kann der Gebetsraum zur Blutspende-Station werden. „Wir müssen denen helfen, die Hilfe benötigen“, betont Imam Mustansar Ahmad. „Das Leben eines jeden Menschen hat größten Stellenwert“, ergänzt er und denkt dabei über den Blutspendeausweis hinaus.

Nach dem Anschlag: Aufklären

Nach dem Anschlag in Manchester, bei dem 22 Menschen – darunter Kinder und Jugendliche – getötet wurden, und den die Terrororganisation „Islamischer Staat“ für sich reklamiert, wollen die jungen Muslime ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für Frieden, Toleranz und das Leben. „Wir haben Pflichten gegenüber Gott und Pflichten gegenüber unseren Mitmenschen. Wir müssen gut und sanft sein“, betont Ahmad. Kein friedliebender Muslim in Deutschland müsse sich rechtfertigen für die Taten einzelner Terroristen, aber es gebe eine Verknüpfung von Islam und Terror in den Köpfen. „Religion wurde in der Vergangenheit oft missbraucht“, so Ahmad. „Was wir machen können, ist aufklären über die Lehren des Islam“, erklärt Jugendleiter Naveed Ahmed. „Auch durch Taten.“

Laufen, kicken und diskutieren

Die Blutspendeaktion ist nur eine von vielen, die die Ahmadiyya Jugendorganisation auf die Beine stellt. Mit Flugblättern und Vorträgen informieren sie über ihre Religion. Dabei wollen sie auch kritische Fragen diskutieren: Gehört der Islam zu Deutschland? Welche Rolle nimmt die Frau ein? Sport sei zudem ein wichtiges Sprungbrett in der Integrationsarbeit: „Sport verbindet“, nennt Ahmed nur ein Projekt mit Freundschaftsspiel, das die Jugendlichen neben dem Wohltätigkeitslauf in Bewegung bringt. 103 Mitglieder zählt die Jugendorganisation in Osnabrück, etwa 70 Prozent davon seien aktiv. Am Freitag halfen einige junge Männer, Infostände und Schilder rund um die Aktion aufzustellen, bevor am Wochenende für sie der Fastenmonat Ramadan beginnt.

