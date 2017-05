Drag-King-Workshop an der Uni Frauen ziehen als Männer verkleidet durch Osnabrück

Verwandelten sich beim Drag-King-Workshop der Universität Osnabrück versuchsweise in Männer: (von links) Sozialpädagogin Stephanie Weber und die Teilnehmerinnen Kersti, Lara und Ebba. Foto: Swaantje Hehmann

roeh Osnabrück. Wie fühlt sich es an, als Mann durch die City zu laufen? Und was ist überhaupt typisch weiblich oder männlich? Diesen Fragen sind Teilnehmerinnen eines Drag-King-Workshops an der Universität Osnabrück nachgegangen. Dabei schlüpfte ein Teil von ihnen vorübergehend selbst in die Rolle des anderen Geschlechts.