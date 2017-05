Willkommen im neuen Club Neu in Osnabrück: „La Orient“ am Güterbahnhof

Osnabrück. Es hängt ein neues Schild an der früheren „Stellwerk“-Location am Eingangsbereich zum früheren Güterbahnhof-Areal: „La Orient – Shisha & Club“ hat am Freitag aufgemacht und künftig sieben Tage die Woche geöffnet.

Der Standort neben der Kleinen Freiheit hat schon einige Wechsel gesehen: Nach dem Stellwerk-„Aus“ ist hier zuerst das „Sunrise“ mit mit „Club & Lounge“ aufgegangen, und zuletzt hat hier die „Sound Connection“ auf Disco gesetzt. Jetzt sind zwei Gastro-Betreiber am Start, die in Osnabrück schon jeweils an anderer Stelle erfolgreich im Geschäft sind: Mehmet Mendanlioglu, der seit 2004 das „Café Orient“ an der Bocksmauer leitet, und „Jodocus“-Geschäftsführer Kawa Assad.

„Shisha & Club“ plus Cocktail-Bar

Beide reizt die Lage wegen der Bahnhof- und Innenstadtnähe. Ende April haben sie den Pachtvertrag unterschrieben und in den vergangenen Wochen für ein neues Innenleben gesorgt. Das Konzept: „Shisha & Club“ plus Cocktail-Bar, die alles bereit hält, was nachgefragt wird. Zum Feiern gibt es einen Dancefloor-Bereich.

La Orient – Shisha & Club, Hamburger Straße, Sonntag bis Donnerstag 14 bis 2 Uhr, Wochenende 14 bis 5 Uhr.