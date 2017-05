Erzeugnisse aus der Region Osnabrücker Marktschwärmer haben noch wenig Käufer

Gastgeber der neuen Marktform für regionale Erzeugnisse ist Winfried Hanekamp. Die Ware wird online bestellt und kann einmal wöchentlich abgeholt werden. Foto: Harald Preuin

Osnabrück. Landwirtschaftliche Produkte online bestellen und einmal pro Woche die Ware direkt vom Erzeuger persönlich entgegennehmen. „Marktschwärmer“ heißt diese Idee des virtuellen Wochenmarktes, die im November 2016 in Osnabrück an den Start gegangen ist. Am Sonntag, 11. Juni, von 9 bis 18 Uhr, wollen die regionalen Erzeuger die Verbraucher von ihrer Idee und ihren Produkten bei einem Tag der offenen Tür überzeugen.