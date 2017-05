Konzert in Schledehausen George Kjurdian spielte bei Euregio

Osnabrück. Der junge Pianist George Kjurdian spielte beim Osnabrücker Euregio-Musikfestival im Wamhof, Bissendorf-Schledehausen, ausschließlich Beethoven.

Der Applaus für Beethovens Bagatellen op. 126 im Ruller Haus ist noch nicht verebbt, da zwingt George Kjurdian sein Publikum mit den ersten Akkorden der Sonate op. 111 zur Ruhe. Und diese Akkorde klingen schroff, hart und trocken, dabei hatte man den Pianisten doch schon in die Kategorie der ausgeglichenen und maßvollen Interpreten eingeordnet.

Immerhin hatte der 23-jährige Lette, der mit einem reinen Beethovenprogramm zum Euregio Musikfestival kam, zu diesem Zeitpunkt schon die frühe Sonate Es-Dur op. 7, die berühmte „Waldstein“-Sonate sowie eben die Bagatellen op. 126 gespielt. Dabei hatte er selbstverständlich nicht auf ein ordentliches Forte verzichtet, aber es ist eben doch ein gewaltiger Unterschied, ob man nun kraftvoll einen Akkord anschlägt oder mit Gewalt in die Tasten donnert. Ob man schnelle Läufe brillant perlen oder die Finger toben lässt. Letzteres liegt George Kjurdian völlig fern. Das Finale der „Waldstein“-Sonate beginnt er sehr ruhig und leise, durch viel Pedal weichgezeichnet. Das weckt die Erwartung einer gehörigen Steigerung, doch irgendwie weiß man schon, dass die bei George Kjurdian nicht kommen wird.

Elegant bis zum Schluss

Tatsächlich bleibt er elegant bis zum Schluss. Kein Problem sind da natürlich für ihn langsame Sätze und Cantabile-Spiel, doch auch sonst ist er überzeugend: Er versucht keineswegs, besonders individuell zu sein, der Musik harte Akzente oder extreme Dynamik überzustülpen, er vertraut auf Beethoven und darauf, dass dessen Musik schon ohne Extravaganzen seinerseits gut genug sein wird.

Solche Extravaganzen gibt es bei ihm freilich auch in der Sonate op. 111 nicht, der letzten aus Beethovens Feder, und dennoch wirken die anderen Stücke plötzlich wie Vorgeplänkel. Denn Beethovens c-moll lässt er düster klingen und fahl, mit wenig Pedal jetzt. Bald wirkt es zornig, bald gar wie ein Schmerzensschrei. Auch den zweiten Satz spielt er wider Erwarten nicht besonders zart. Er ist insgesamt ziemlich rasch, und dennoch gelingt ihm, was man einem Jungspund wie ihm selten zutraut, die teilweise abgeklärte Stimmung beeindruckend umzusetzen und sich offenbar tief in die Musik zu versenken. Am Ende hat man den Eindruck, bei einem großen Beethoven-Abend dabei gewesen zu sein.