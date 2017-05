Pose statt Poesie Dreiecksgeschichten und Langeweile in „Song to Song“

Osnabrück. Das starbesetzte Werk „Song to Song“ von Filmpoet Terrence Malick führt die Ästhetik und Leere seiner vorausgegangenen Arbeiten fort.

Am Anfang des Kinos stand nicht die Narration, sondern die Impression. Wahrnehmung und Eindruck waren stärker als die Erzählung. Der mittlerweile 73-jährige Sonderling Terrence Malick gehört zu den wenigen Regisseuren, die sich dem etablierten Erzählfilm weiterhin verweigern. „Song to Song“ gleicht in seiner Ästhetik Malicks vorausgegangenen Werken wie „To the Wonder“ oder „Knight of Cups“.

Die Weitwinkel-Kamera schwebt im Cinemascope-Format an der breiten Riege prominenter Schauspielerinnen und Schauspieler vorbei. Die posieren stets an immer neuen Schauplätzen und akribisch ausgewählten Räumen, bevorzugt an großen Fenstern hinter transparenten Vorhängen.

Die in der Musikszene von Austin, Texas verortete und mit exzessiven Ausflügen nach Mexiko gestreckte Ménage-à-trois (Rooney Mara, Michael Fassbender, Ryan Gosling) wird im Verlauf der stagnierenden Inszenierung um diverse Figuren wie Ex-Freundinnen, neue Geliebte, Mütter, Väter und Geschwister erweitert. Hinzu kommen noch Kurzauftritte echter Musik-Veteranen wie Iggy Pop, Johnny Rotton oder Patti Smith sowie gefühlt 100 angespielte Musikstücke aller Gattungen. Doch statt ein poetisches Klagelied über die Leere der westlichen Zivilisation anzustimmen, erstarrt „Song to Song“ zur sterilen Pose mit naiv-natürlicher Botschaft. Das erzeugt keinen Eindruck, sondern Langweile.