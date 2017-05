Premiere im Emma-Theater Theater der Generationen spielt „Zu meiner Zeit“

Osnabrück. Die Amateurtheatergruppe „Theater der Generationen“ am Theater Osnabrück hat sich ein neues Stück erarbeitet. „Zu meiner Zeit – Biografisches Kaleidoskop aus sieben Jahrzehnten“ hat am Sonntag, 4. Juni um 19.30 Uhr im Emma-Theater Premiere.

Die Amateurtheatergruppe stellt sich dieses Jahr folgende Fragen: Was hätte ich mit 16 Jahren gerne gewusst? Wie und mit wem war mein erster Kuss? Wovon träume ich? Wie lange will ich leben? Und was möchte ich gerne von mir erzählen?

14 Frauen im Alter zwischen 15 und 76 Jahren haben sich in der Amateurtheatergruppe „ Theater der Generationen “ gefunden und stellen Fragen. Fragen an sich selbst, an die Gruppe, an die Gesellschaft in der wir leben. Ausgangspunkt ist immer die Augenblicksituation der Spielerinnen, egal ob mit 76 oder 15 Jahren. Wo treffen sich noch Tagesabläufe von Frauen aus drei unterschiedlichen Generationen? Was eint uns im Heute und was trennt uns voneinander?

Im Kreis des Spiels wird Raum gegeben für die unterschiedlichen Lebensentscheidungen und Themen. Stets in der Konfrontation mit sich selbst, behandelt das Kollektiv die Geschichten und gestaltet es in Material für die Bühne um. Anhand von Methoden des Biographischen Theaters collagierte und experimentierte die Theatergruppe mit diesem Material.

Den Rahmen des eigenkonzipierten Stückes gibt unser Jahresrhythmus vor: der vielversprechende Frühling, der hitzige Sommer, der verändernde Herbst und der stille Winter. Jahresrhythmen, die wir Jahr für Jahr neu erleben, aber stets in Veränderung mit uns selbst.

Mit Theater der Generationen Spielleitung Sophia Grüdelbach.