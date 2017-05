Konsortium will Modekette kaufen SinnLeffers gerettet? Gericht nimmt Insolvenzplan an

Osnabrück/Hagen. Aufatmen in Osnabrück: Die zahlungsunfähige Modekette SinnLeffers, Ankermieter im geplanten Einkaufszentrum am Neumarkt, steht offenbar kurz vor der Rettung. In wenigen Wochen sollen die Gläubiger über eine Übernahme durch ein Konsortium entscheiden.

Wie das Fachblatt „Textilwirtschaft“ berichtet, habe das Amtsgericht Hagen am Mittwoch den Insolvenzplan für den Modefilialisten SinnLeffers angenommen. Zugleich sei das Datum für die entscheidende Gläubigerversammlung des Unternehmens bestimmt worden: Sie findet den Angaben zufolge am 21. Juni 2017 statt.

Deutsche Vermögensgesellschaft steigt ein

Das an der Übernahme von SinnLeffers interessierte Konsortium soll aus Vermietern, Lieferanten, Management und einem Finanzinvestor bestehen. Dem Vernehmen nach komme der Investor aber nicht aus der Branche. Stattdessen handele es sich um eine deutsche Vermögensgesellschaft.

Laut „Textilwirtschaft“ soll der potenzielle Käufer bereit sein, einen zweistelligen Millionenbetrag in die Weiterentwicklung des Hagener Traditionsunternehmens (1250 Mitarbeiter, Jahresumsatz 240 Millionen Euro) zu stecken. SinnLeffers wolle nach der Übernahme 21 von 22 Filialen weiterbetreiben, darunter auch die Niederlassung in Osnabrück. Geschlossen werden soll allein der Laden in der Bochumer Innenstadt.

Investor versichert: Neumarkt-Center wird kommen

Die Zukunft von SinnLeffers ist von großer Bedeutung für die weitere Planung eines neuen Einkaufszentrums am Osnabrücker Neumarkt. Centerinvestor Unibail-Rodamco (Düsseldorf) hat mit der Modekette bereits die Anmietung von 4800 Quadratmetern vertraglich vereinbart. SinnLeffers würde damit der größte Mieter im Bekleidungssegment.

Für die bisherige Filiale an der Johannisstraße hat SinnLeffers den Mietvertrag bis in erste Quartal 2019 verlängert. Wenn das Shoppingcenter rechtzeitig fertig wird, wäre in zweieinhalb Jahren ein nahtloser Standortwechsel möglich. SinnLeffers ist in mehreren Centern von Unibail-Rodamco als Hauptmieter vertreten, beispielsweise im Centro Oberhausen und im Ruhrpark Bochum.

Aus eigener Kraft restrukturiert

SinnLeffers hatte Ende 2016 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Es schützte das Modehaus vor dem Zugriff von Gläubigern und bot die Chance, sich aus eigener Kraft zu restrukturieren. Gelingt jetzt der Verkauf des Unternehmens, könne Ende Juli die Insolvenz aufgehoben werden, sagte SinnLeffers-Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Göbel am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion. Bezogen auf das Geschäft in Osnabrück erklärte er: „Wir stehen unverändert zum Standort Osnabrück.“ Neumarktcenter-Investor Unibail-Rodamco äußerte sich zunächst nicht zu der aktuellen Entwicklung bei SinnLeffers.