Gewissensbisse des Premiers Hauptdarsteller Brian Cox lässt Churchill zaudern

Osnabrück. Regisseur Jonathan Teplitzky begleitet Churchill bis zum D-Day und entwirft dabei ein ungewöhnliches Porträt des Premierministers.

Anfang Juni 1944 befindet sich die Welt am Scheideweg. Das europäische Festland ist von den Nazis besetzt. Nur England kann trotz „German Blitz“ den Angriffen des Deutschen Reiches widerstehen. Eine Leistung, die nicht zuletzt auf den britischen Premier- und Kriegsminister Winston Churchill (großartig: Brian Cox) zurückzuführen ist. Bereits mit seiner „Blut-Schweiß-und-Tränen“-Rede im Mai 1940 einte er die Briten und schwor sie mit erbarmungsloser Ehrlichkeit auf harte Zeiten ein. Jetzt steht mit der „Operation Overlord“ die lange erwartete Gegenoffensive an.

Aber ist die geplante Landung in der Normandie wirklich so erfolgversprechend, wie es der Oberbefehlshaber des Obersten Hauptquartiers der alliierten Streitkräfte, Dwight D. Eisenhower (John Slattery), verspricht? Churchill kommen Zweifel, genährt von seinen Erfahrungen während des Ersten Weltkriegs bei Gallipoli, als unter seinem Kommando Zehntausende Soldaten in den Tod gingen.

Sollte sich so ein militärisches Desaster wiederholen und die Landung in der Normandie scheitern, dann hätte er nicht nur erneut unzählige „Leben vergeudet“, wie es im Film „Churchill“ heißt. Die Alliierten wären auch nachhaltig geschwächt im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Was das für die Welt hätte bedeuten können, lässt sich in verfilmten Werken der Alternativwelt-Literatur wie Robert Harris‘ „Vaterland“ oder Philip K. Dicks „Das Orakel vom Berge“ erahnen.

Ungewöhnliches Denkmal

Regisseur Jonathan Teplitzky setzt dem oft als „größten Briten“ bezeichneten Premierminister mit dem Film „Churchill“ nun ein sehr ungewöhnliches Denkmal. Es zeigt den sonst zu allem entschlossenen Mann von einer sehr privaten Seite – als von Gewissensnöten gepeinigten Zweifler, der kurz vor Beginn der entscheidenden Operation gegen die Nazis zu kneifen droht, die lange ausgearbeiteten Pläne in Frage stellt und sogar in eine kurze, aber tiefe Depression verfällt. In der intimsten Szene des Filmes sieht man Churchill in seinem Morgenmantel betend vor seinem Bett knien. Der Herr möge es bitte regnen lassen, donnern und blitzen – damit diese verdammte Invasion nicht stattfinde und er, Churchill, nicht schon wieder das Blut von unzähligen jungen Männern an seinen Händen kleben habe. Denn auch das ist ihm bewusst. Selbst wenn die Invasion erfolgreich verläuft, werden die Verluste immens sein.

Trennung von „Clemmie“?

Teplitzky gelingt es nach dem Drehbuch von Alex von Tunzelmann, eine Charakterstudie über lediglich vier Tage im Leben von Churchill zu kreieren. Vier entscheidende Tage, in denen es laut der Drehbuchautorin, einer Historikerin, die in ihrer Kolumne „Reel history“ des Guardian regelmäßig historische Filme auf ihre Akkuratesse abklopft, beinahe auch zur Trennung zwischen Winston und seiner „Clemmie“ (Miranda Richardson) gekommen wäre. Man darf gespannt sein, mit welcher Akribie nun andere Historiker ans Werk gehen und „Churchill“ auseinandernehmen werden.

Aber das eigentliche Verdienst liegt in der meist kammerspielartigen Inszenierung. Regisseur Teplitzky gelingt es, jeder Versuchung zu widerstehen, ein weiteres Schlachtengemälde der Landung in der Normandie zu entwerfen. Er beschränkt sich auf den inneren Konflikt Churchills, der den wichtigsten Schritt der Alliierten gegen die Nazis zu gefährden droht. Im Hintergrund tickt drängend die Uhr.