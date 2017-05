Kommentar So kann es nicht weitergehen mit Osnabrücks Turnhallen

Osnabrück. Viele Osnabrücker Schulsporthallen sind marode. Dass dringend etwas passieren muss, ist unumstritten. Doch den Verantworten bleibt meist nichts anderes übrig, als die lange Mängelliste nach und nach abzuarbeiten. Ein Kommentar.

Welchen Gott auch immer die Mitarbeiter des Eigenbetriebs Immobilien anrufen mögen, eigentlich müssten sie jeden Morgen vor Dienstantritt beten, dass nicht über Nacht schon wieder irgendwo Schimmel gewachsen, ein Dach undicht geworden oder ein Fenster aus der Wand gefallen ist.

Mittlerweile verkommt die Unterhaltung der Osnabrücker Sporthallen und Schulen an zu vielen Stellen zu einer einzigen Flickschusterei. Das ist nicht den derzeit handelnden Personen in Verwaltung und Politik anzukreiden. Wohl hätte man schon vor vielen Jahren etwas mehr Geld in die Hand nehmen müssen und nicht so lange warten dürfen, bis die Situation dermaßen kritisch wird, wie sie sich jetzt darstellt. Das aber ist Schnee von gestern und kann nur noch den nachfolgenden Generationen zur Mahnung dienen, diesen Fehler nicht zu wiederholen.

Anders als in der Neumarktfrage herrscht beim Thema Schule und Sport immerhin weitestgehende Einigkeit. Parteipolitisches Gezänk fällt an dieser Stelle als Hemmschuh für eine Wendung zum Besseren also Gott sei Dank aus.

Wenig hilfreich sind in der derzeitigen Situation daher aber überzogene Forderungen. Ist der Wunsch nach mehr Duschen oder einer nicht transparenten Verglasung noch nachvollziehbar, passt das Verlangen nach einem Fahrradkeller nicht in die Zeit und dürfte zum Beispiel bei den Nutzern der Diesterwegsporthalle zu Recht Kopfschütteln auslösen. Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch machbar. Das kann man bedauern, wird es aber in der momentanen Situation hinnehmen müssen. Zumindest so lange, bis die dafür nötigen Mittel aus den mit Steuergeldern gut gefüllten Kassen der Länder und des Bundes in die Kommunen fließen. Denn trotz aller Beteuerungen aus Hannover und Berlin, die Etats immer wieder erhöht zu haben, ist doch offensichtlich, dass das Geld nicht reicht.

In der Finanzierungsfrage muss sich dringend etwas ändern. Bildung heißt eben nicht nur Lehrer zu bezahlen und die Schulen mit immer neuen Ideen und Erlassen zu bombardieren. Bildung heißt auch Investition in Schulgebäude und Sporthallen inklusive der für einen zeitgemäßen Unterricht benötigten Technik. Die Kommunen dabei alleine zu lassen, ist unverantwortlich. Wer dafür noch einen Nachweis braucht, kann sich gerne mal in den Osnabrücker Schulen und Sporthallen umsehen. Die Eltern können mit ihrem Kreuzchen an der Wahlurne Zeichen setzen. In Nordrhein-Westfalen war das Thema Bildung wahlentscheidend.