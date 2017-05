Arzt: Einseitiges Training bedenklich Nach Schweiß und Tränen: Osnabrückerin Vizemeisterin in Bikini-Fitness

Osnabrück. Hähnchen, Reis, Eier und Brokkoli – sechs Monate lang hat die Osnabrückerin Jasmin Obermann nichts anderes gegessen. Ihr Ziel: die Teilnahme an der Fitness- und Bodybuilding-Meisterschaft im Mai. Es war ihr erster Wettkampf, bei dem sie sich als Zweitplatzierte gleich für die Deutsche Meisterschaft qualifizierte – und der Kritik aus ihrem Umfeld trotzte.

Mit dunkelbrauner Haut, extrem betonten Muskeln, stark geschminkt und im weinroten Glitzerbikini trat Jasmin Obermann im Mai bei der Fitness- und Bodybuilding-Meisterschaft in der Klasse Bikini-Fitness in Berlin an, bei der sich Frauen sportlich definiert und weiblich elegant präsentieren müssen. Jetzt sitzt sie im lässigen Sportoutfit im Fitnessstudio Eurofit in Osnabrück und erzählt von den Strapazen, die sie dafür auf sich genommen hat – und die auch noch Tage nach dem Wettkampf nachwirken.

Den Entschluss, sich dafür anzumelden, habe sie im vergangenen September spontan gefasst, nachdem sie im Fitnessstudio mehrfach gefragt worden sei, warum sie nicht mitmache. Warum eigentlich nicht, dachte sich die 27-Jährige und suchte sich einen Trainer, der ihr bei der Aufgabe helfen sollte. Leichter sei die Vorbereitung dadurch aber nicht geworden. (Lesen Sie auch: Tipps vom Personaltrainer: So stärken Sie Ihre Bauchmuskulatur)

Im Studio geweint

Sechs Tage die Woche habe sie zwischen anderthalb und zwei Stunden lang trainiert, teilweise bis nach Mitternacht, weil es dann im Studio leerer gewesen sei. „Manchmal saß ich weinend da, weil ich nicht mehr konnte, und habe mich gefragt, warum ich mir das antue“, sagt sie. Aufgeben sei für sie dennoch nie eine Option gewesen. „Ich wollte das für mich machen, gucken, ob ich es schaffe. Damit hätte ich mich zu sehr selbst enttäuscht.“

Erst zunehmen, dann Diät

Bevor Jasmin Obermann beim Wettkampf auf die Bühne ging, musste sie sich mit einer Streicherrolle braune Farbe auf die Haut schmieren. Foto: Jasmin Obermann

Zusätzlich zum Trainingsplan habe der Coach ihr einen individuellen Ernährungsplan ausgearbeitet. Als ausgewogen lässt sich der nicht bezeichnen: Sechs Monate lang gab es nur Hähnchen, Reis, Eier und Brokkoli. Unterschiedlich große Stücke, mal gekocht, mal gebraten – mehr Abwechslung gab es nicht. (Lesen Sie auch: Fitnesstrend Crawling: Wenn Erwachsene über den Boden krabbeln)

Anfangs musste die Lehramtsstudentin zunehmen, von anfänglichen 57 Kilo schaffte sie es auf 64 – statt der anvisierten 68. Danach musste sie Muskelmasse aufbauen. Kurz vor dem Wettkampf war Diät angesagt. „An den letzten drei Tagen habe ich jeweils nur 700 Kalorien zu mir genommen. Jetzt muss ich das langsam wieder steigern.“ Dafür trank Obermann einige Tage vor dem Wettbewerb acht Liter Wasser täglich, an den letzten Tagen nur noch einen Liter. „Gesund ist das nicht“, ist sich die 27-Jährige bewusst.

Gesundheit rückt in Hintergrund

„Das Problem ist, dass beim Bodybuilding das Aussehen in den Vordergrund gestellt wird. Die gesundheitlichen Aspekte rücken in den Hintergrund“, sagt Professor Jürgen Steinacker von der Uniklinik Ulm. Eine einseitige Ernährung, zu viel Flüssigkeit und Durst – all das könne der Körper aushalten, solange der Sportler nicht auch noch leistungsfördernde Medikamente und Eiweißpräparate nehme. „Das heißt aber nicht, dass es gesundheitsfördernd ist.“

Eine zu einseitige Diät mit viel Eiweiß führt laut Steinacker dazu, dass dem Körper andere wichtige Stoffe wie Kohlenhydrate, Fette oder Vitamine fehlen. „Eine balancierte Diät ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit und die emotionale Ausgeglichenheit“, erklärt er. (Lesen Sie auch: Osnabrücker Narkoleptiker über extreme Müdigkeit und Aufputschmittel)

Kompeltt kraftlos

Das merkte auch Obermann. „Wegen des Zuckermangels hatte ich ständig schlechte Laune. Ab Februar habe ich versucht, möglichst viel zu schlafen, weil es nur noch so wenig zu Essen gab. Und an den letzten drei Tagen habe ich nur noch trainiert, gegessen und die Beine hochgelegt. Der Körper brauchte Ruhe“, sagt die Lehramtsstudentin, die zu der Zeit gerade Semesterferien hatte.

Dass sie zum Schluss einfach keine Kraft mehr hatte und auch nicht mal zwischendurch eine Pizza mitessen konnte, hätten nicht alle ihre Freunde verstanden. Ihr Partner und die Freunde vom Sport hätten sie unterstützt, ebenso ihre fitnessbegeisterten Eltern – auch wenn die ihre Entscheidung zunächst nicht gut gefunden hätten. „Sie wissen genau, was dahinter steckt. Am Ende waren sie doch stolz auf mich.“ Viele Freunde aber hätten sie kritisiert – auch, weil Bodybuilderinnen nicht dem typischen Frauenbild entsprechen. „Viele fanden das nicht hübsch und haben mich gefragt, ob das wirklich mein Schönheitsideal ist“, sagt Obermann.

Farbe mit Streicherrolle aufgetragen

Und was ist ihr Schönheitsideal? „Mir gefällt es, wenn der Körper schön und definiert ist. Man sollte aber immer noch Frau sein und ästhetisch aussehen.“ Eben so müsse man sich in der Bikini-Fitness, der leichtesten Klasse, präsentieren. „Die Muskeln dürfen nicht zu stark ausgeprägt sein“, sagt die 27-Jährige. So, wie sie auf dem Wettkampf ausgesehen habe, habe sie nur kurz vor dem Wettkampf ausgesehen. Länger könne man diese Form nicht halten, schon allein, weil man mehr trinken müsse. (Lesen Sie auch: So hilft man den Muskeln beim Wandern)

Training und Diät waren nicht die einzige Vorbereitung auf ihren Auftritt. Bevor es auf die Bühne ging, habe Obermann im Baumarkt noch eine Streicherrolle gekauft. Damit habe sie fünf Schichten einer besonderen Farbe auf ihre Haut aufgetragen, um die Muskeln besser zur Geltung zu bringen. Dazu kamen künstliche Fingernägel, viel Make-up im Gesicht, Lippenstift und ein Bikini mit unzähligen Strasssteinchen – alles, was Obermanns Meinung nach dem Tussi-Klischee entspricht und im Sport eigentlich nichts zu suchen hat. „Das war nicht ich, ich habe mich völlig fremd gefühlt. Ich wusste, dass das auf der Bühne meine Rolle war. Es ging um die Präsentation, auch wenn ich das früher immer völlig albern fand.“

Angst vorm Versagen

Vier Posen musste die 27-Jährige auf der Bühne zeigen, in der Vorrunde zusammen mit den anderen, im Finale stand sie dann auch alleine auf der Bühne. „Da vergisst man die Tränen und den Schweiß.“ Dass sie Vizemeisterin werden und sich für die Deutsche Meisterschaft in der Woche darauf qualifizieren würde, damit habe Obermann im Vorfeld nicht gerechnet. Angetreten ist sie jedoch nicht: „Das war mir noch zu groß. Ich hatte Angst, dass ich als Newcomerin total versagen würde. Außerdem hatte ich keine Lust mehr aufs Diäten.“ (Lesen Sie auch: Osnabrücker Bodybuilderin Birthe Mack trainiert mit Tim Wiese)

Die Osnabrückerin muss jetzt langsam wieder mehr essen – und sich auf den Ernst des Lebens konzentrieren, wie sie sagt. Obermann studiert die Fächer Sport, Spanisch und Kunst und muss jetzt ihre Masterarbeit schreiben. An einem Wettkampf wolle sie die nächste Zeit erst mal nicht teilnehmen. „Komplett ausschließen, das noch mal zu machen, kann ich aber nicht“, sagt sie. Doch wenn sie sich gleich in die nächste Wettkampfvorbereitung stürzen würde, müsste sie wegen des Gesundheitsaspekts auch mit Gegenwind von ihrem Freund und ihren Eltern rechnen. (Lesen Sie auch: Osnabrücker Fitnesstrainerin über Hypes, Straßenkleidung und Ohrstöpsel)

Sinkt die Lebenserwartung?

Auch wenn der Körper einiges aushalten kann: Auf die leichte Schulter sollte man die extreme Vorbereitung nicht nehmen. Das Fasten in Kombination mit Nicht-Trinken und viel Eiweiß kann laut Steinacker sogar zu akutem Nierenversagen führen. Zwar gebe es nicht viele Studien, die sich mit Bodybuilding befassen. Eine aber sei zu dem Ergebnis gekommen, dass extreme Bodybuilder, die Dopingmittel nehmen, eine zehn Jahre geringere Lebenserwartung haben als Ausdauersportler. Steinacker empfiehlt Bodybuildern, nach einem Wettkampf zunächst Ausdauertraining zu machen und sich ausgewogen zu ernähren. „Der richtige Bodybuilder macht aber keinen Ausgleich, der will noch schöner werden.“