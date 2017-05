144 Seifenkisten waren dabei Wer hat beim Osnabrücker Seifenkistenrennen gewonnen?

Osnabrück. An Christi Himmelfahrt haben über 6000 Osnabrücker das perfekte Wetter und den Feiertag genutzt, um zum großen Seifenkistenrennen auf dem Hauswörmannsweg zu kommen. 144 Seifenkisten waren dort wieder am Start.

Himmelfahrt, Vatertag, Seifenkistenrennen – seit vielen Jahren gibt es am Hauswörmannsweg genau diese Kombination. So auch in diesem Jahr. Die lange Abfahrt auf dem Berg in der Osnabrücker Südstadt war wieder zur Rennstrecke umgebaut worden, auf der tollkühne, junge Piloten in ihren verrückten Kisten das inzwischen 17. Osnabrücker Seifenkistenrennen austrugen. Insgesamt 144 Teams hatten in sieben Klassen gemeldet. „Das ist wieder ein sehr gutes Starterfeld“, freute sich Cheforganisator Matthias Paul.

Besonders schnell sind die zigarrenförmigen Renner der Elite-Klassen. Die Teams, die in diesen Klassen fahren, arbeiten mit einer geradezu professionellen Einstellung an ihren Fahrzeugen. Aerodynamische Position, spezielle Kugellager, wochenlanges Training – bei diesen jungen Rennfahrern dreht sich alles um Wettbewerb und Geschwindigkeit. Da am Ziegenbrink in diesem Jahr keine Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft vergeben wurden, waren in den offiziellen Wertungsklassen jedoch deutlich weniger Starter gemeldet als in so manchem Jahr zuvor.

Der Spaß steht im Vordergrund

Während es bei den Leistungsklassen um jede Hundertstelsekunde ging, stand in der Fun-Klasse, wie der Name schon sagt, der Spaß im Vordergrund. Diese Seifenkisten werden nicht im Windkanal getestet. Dafür sind sie kreativ. Da rasen Möhren den Hang hinab, Busse, Osnabrücker Gebäude und alles mögliche sonst, was sich die Seifenkistenbauer in den vergangenen Monaten haben einfallen lassen.

Das ist nicht immer die schnellste Lösung oder besonders gut zu steuern, sorgt aber bei den Zuschauern für Begeisterung. „Die Fun-Klasse ist definitiv unser Steckenpferd“, meinte Matthias Paul. 84 Kisten waren in diesem Jahr am Start. Da in vielen der Gefährte zwei Kinder saßen, waren über 100 Starter gelistet. Bei vier Wertungsläufen pro Kiste auch eine logistische Herausforderung, die ohne Hilfe des Technischen Hilfswerks wohl kaum zu stemmen gewesen wäre. Die Helfer sicherten nicht nur die Strecke, sondern fuhren auch die Seifenkisten aus dem Zielbereich per Lkw zurück ins Fahrerlager.

Buntes Rahmenprogramm

Die Zuschauer waren bei perfektem Seifenkistenwetter wieder zahlreich an den Hauswörmannsweg gekommen. 6000 Besucher, schätzten die Veranstalter am Ende, haben über den Tag verteilt die verschiedenen Rennen besucht. Und viele interessierten sich mindestens so sehr für das bunte Rahmenprogramm wie für die Wertungsläufe auf der Strecke. Das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink hatte seine Tore geöffnet und ein vielseitiges Programm für Groß und Klein zusammengestellt. Auf der Bühne an der Strecke sorgten unter anderem Frank und seine Freunde für Stimmung.