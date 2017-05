Rubbenbruchsee und Nettetal Wie lief der Vatertag in Osnabrück ab?

Osnabrück. Auch am Vatertag waren Rubbenbruchsee und Nettetal die Ziele vieler Tagesausflüge mit Bier. Verglichen mit dem „Großkampftag“ am 1. Mai lief es aber an beiden Orten wesentlich zivilisierter ab.

Hunderte von Ausflüglern schwärmten am 1. Ma i aus, um beladen mit Getränken und Grillgut die Region unsicher zu machen - teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, und dann zum Leidwesen derjenigen, die die zugemüllten Anlaufstellen wieder aufräumen mussten. Alles wie immer also. In Osnabrück waren das Nettetal und der Rubbenbruchsee besonders betroffen: auch wie immer. Am Vatertag waren die beiden malerischen Orte der Naherholung dann wieder beliebte Ziele für passionierte Fußgänger und Radfahrer mit einer Vorliebe für Kaltgetränke. Mit der schnapsgetränkten Heimsuchung am 1. Mai waren die Aktivitäten aber nicht zu vergleichen.

Biertrinken unter Wettkampfbedingungen

Mittags am Rubbenbruchsee: dort schleppten junge Männer mit konzentrierten Mienen Bierkisten um das Gewässer. Sieht so die Vatertagswanderung 2017 aus? „Das ist ein offizieller Wettkampf des 1. KV Frenzen“, so Teilnehmer Matti, „je zwei Leute trinken eine Kiste Bier auf eineinhalb Runden um den See.“ Also durchaus nah dran am ursprünglichen Gedanken des Ausflugstages, aber die klassische Wanderung war es dann doch nicht, zumal keine Väter an dem Wettkampf teilnahmen.

Eine Abordnung des Piesberger Motorradclubs kam der Sache noch näher mit Bollerwagen und Rockmusik aus dem mobilen Soundsystem. MC-Präsident Andre Bartke: „Unsere Route geht vom Sportplatz in Hellern über den Rubbenbruchsee nach Pye. Das müssten gut zwölf Kilometer sein.“ Der kleine Trupp zog dann auch weiter zum Clubheim, um da den freien Tag zu feiern mit knapp 100 weiteren MC-Mitgliedern.

Vatertagstour pur

Im Nettetal dann die Puristen: fünf Mann, davon zwei Väter, komplett ohne Anhang, dafür mit schwer beladenem Bollerwagen. „Wir sind heute morgen um 10 Uhr im Schinkel losgegangen“, so Dorian, da war es bald 15 Uhr. „Bei jeder Hügelkuppe trinken wir einen Schnaps!“ Ausgang zu bekommen sei kein Problem gewesen. „Das ist unsere erste Vatertagstour, dabei ist mein Sohn schon 7. Könnte aber noch Tradition werden.“

Die Herren wunderten sich allerdings, dass nur so wenige Wanderer unterwegs waren; das hatte sich die kleine Truppe anders vorgestellt. Möglicherweise haben sich viele beim „Großkampftag“ am 1. Mai so verausgabt, dass es erst einmal für eine Weile reicht. Wenig mehr als drei Wochen nach dem ausgiebigen Besäufnis am Tag der Arbeit, komplett mit Schlägereien und haufenweise Müll auf Wegen und Wiesen, dürfte es auch den Offiziellen mehr als recht gewesen sein, dass es am Vatertag deutlich ruhiger und überschaubarer abging. Und so meldete die Polizei denn auch am frühen Abend, dass alles im Rahmen im geblieben sei. Besondere Vorkommnisse seien in Osnabrück und der Region ausgeblieben.