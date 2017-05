In Altstädter Bücherstuben Vorlesenachmittag mit rhetorischen Finessen

ubk.Osnabrück. Bei einem Vorlesenachmittag in den Altstädter Bücherstuben ging es am Mittwoch neben spannender Jugendliteratur auch um rhetorische Finesssen.

Hassan und Joshua machen den Anfang. Die beiden Achtklässler schildern, was ihnen an „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney gefallen hat und lesen kurze Passagen aus der Buchreihe vor. Es folgen Tipps von Schauspieler Helmut Thiele in Sachen Lesetempo und Betonung.

Um Lesen, Vorlesen und rhetorische Finessen ging es am Mittwoch in den Altstädter Bücherstuben, wo fünf Jungen und Mädchen der Klasse 8a von der Wittekind-Realschule ihre Lieblingsbücher vorstellten. Ausgehend von dem Anspruch, junge Leute an das Medium Buch ebenso heranzuführen wie an den Ort Buchhandlung, konnte Buchhändlerin Karin Steinke-Klingenburg neben Helmut Thiele auch Deutschlehrerin Birgit Kötters von der Wittekind-Realschule für die Idee eines einstündigen Vorlesenachmittags gewinnen. Die von Hassan, Joshua, Tuba, Kim und Jasmine vorgestellten Bücher boten zudem einen guten Querschnitt aktueller Jugendliteratur vom humorvollen Tagebuch über spannende Fantasy und Science-Fiction bis zur ersten Teenie-Liebe. Ebenso vielfältig fielen die Tipps von Helmut Thiele aus, der demonstrierte, wie sich durch Pausen, Betonungen oder Lesetempo Spannung und Atmosphäre erzeugen lässt: „Denkt daran, dass die Sprache so ähnlich ist wie Musik.“